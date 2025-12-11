Arturo Pérez-Reverte anuncia los ganadores de los Premios Zenda 2024-2025: 'Pipas', mejor ópera prima

'Pipas', la primera novela de Esther López Calderón, ha conquistado al jurado por su "mezcla de ternura, humor y bajos fondos"

Los ganadores recibirán el galardón en la ceremonia de entrega que se celebrará el próximo 13 de enero de 2026 en Madrid

Arturo Pérez-Reverte ha anunciado los ganadores de los Premios Zenda 2024-2025 en un desayuno de prensa celebrado este jueves por la mañana en el Café Varela de Madrid. El Premio Zenda de Honor ha recaído este año en Enrique Vila-Matas (Barcelona, 1948), “un creador que ha desafiado desde hace medio siglo las convenciones y rutinas literarias”, según el jurado de estos premios. El resto de los ganadores son Paco Cerdà, Chantal Maillard, Anna Caballé, Najat El Hachmi, Esther L. Calderón, Libros del Asteroide, José María Micó, Letras Corsarias y eBiblio. Además, Manuel Ángel Cuenca López ha ganado el Premio Especial Zenda-Edhasa.

Los Premios Zenda, organizados por la revista literaria, que celebran su segunda edición, reconocen la labor literaria, editorial y el fomento de la lectura durante la temporada literaria y cuentan con el patrocinio de Iberdrola y de Banco Santander. Los ganadores recibirán un Zenda en una ceremonia de entrega que se celebrará el 13 de enero de 2026 en Madrid.

En esta segunda edición, los premios constan de diez categorías. Además del Zenda de Honor a Vila-Matas, Paco Cerdà (Genovés, Valencia; 1985) ha ganado el Premio Zenda de Narrativa por Presentes (Alfaguara), según el jurado “una novela de no ficción que funciona como una especie de panóptico donde es posible intuir y vivir en la España de 1936”. La ganadora del Premio Zenda de Poesía es Chantal Maillard (Bruselas, 1951) por Poesía completa. 1988-2022 (Tusquets), autora de “una escritura que estremece e impulsa en su decantación, en su rigor y en la rotunda capacidad de proponer al lector una insólita aventura estética y emocional”. El Premio Zenda de Ensayo ha distinguido a Anna Caballé (Hospitalet, 1954), por Íntima Atlántida. Vida de Rosa Chacel (Taurus), donde “ha sabido descifrar las claves de una de las personalidades más complejas de la cultura española del siglo XX”.

Un reconocimiento a la labor literaria de la temporada

El Zenda Infantil y Juvenil premia a Najat El Hachmi (Beni Sidel, Marruecos, 1979), por Los secretos de Nur (Destino), “una novela que destila amor por los libros y por el oficio de escribir en cada una de sus páginas”. El Premio Zenda Ópera prima, a Esther L. Calderón, por Pipas (Pepitas de Calabaza). “La mezcla de ternura, humor y bajos fondos resulta brillante y adictiva”, ha señalado el jurado. Libros del Asteroide ha ganado el Premio Zenda Editorial “por una larga y valiente labor que ha revalorizado grandes clásicos recientes, al tiempo que ha encontrado voces nuevas capaces de enriquecer nuestras letras desde los géneros de la narrativa y el ensayo”.

José María Micó (Barcelona, 1961) ha obtenido el Premio Zenda de Traducción. “Su trabajo en la versión al castellano de clásicos italianos como el Orlando furioso de Ariosto o La Divina Comedia de Dante le ha valido un puesto de honor en el panorama de la traducción en nuestro país”. Letras Corsarias ha sido distinguida con el Premio Zenda Librería “por ser un auténtico referente cultural de Salamanca y crear un espacio único de intercambio intelectual y de entusiasmo por la lectura”. Y el Premio Zenda Innovación ha recaído en eBiblio, el servicio de préstamo de las bibliotecas públicas españolas. “Su trabajo no sólo es valioso por la disponibilidad de los títulos, sino también por las variadas selecciones y sugerencias que regularmente ofrece a los lectores”.

El jurado de los Premios Zenda de esta segunda edición ha estado compuesto por los profesionales del sector del libro Guillermo Altares, redactor jefe de El País; Nuria Azancot, redactora jefe de El Cultural de El Español; Pepa Blanes, jefa de cultura en la Cadena SER; Laura Barrachina, periodista cultural, colaboradora de Abril; Jesús García Calero, director de ABC Cultural; Irene Hernández Velasco, jefa de Cultura de El Confidencial; Antonio Lucas, poeta y periodista de El Mundo; Alberto Olmos, escritor y columnista; Javier Ors, jefe de Cultura de La Razón; Santos Sanz Villanueva, crítico cultural, y Sergio Vila-Sanjuán, director de Cultura/s en La Vanguardia. Además participan Álvaro Colomer, redactor jefe de Zenda, secretario del jurado, y Leandro Pérez, director de Zenda, coordinador del jurado.

Como en la primera edición de los premios, celebrada el pasado mes de enero, durante la gala se entregará el Premio Especial Zenda-Edhasa, un galardón independiente, propio y original, otorgado por los editores del sello y vinculado a la colección de Clásicos de Aventuras de Zenda-Edhasa. Según ha indicado María José Solano, coeditora del sello, el militar de carrera, divulgador histórico y editor Manuel Ángel Cuenca López merece ser el segundo ganador de este premio porque «como director de la web Zenda-Edhasa, ha impulsado un espacio literario vibrante, moderno y respetuoso con la tradición, donde los clásicos de aventuras recuperan vida y sentido para nuevas generaciones. Destaca por profesionalidad, creatividad y un profundo amor por los libros».