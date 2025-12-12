Miguel Salazar Madrid, 12 DIC 2025 - 18:07h.

Martín se pronuncia sobre la presunta implicación de su hija en el crimen de su nieto

Exclusiva | Madre de Almería, a su hijo: "Te voy a dar un puñetazo"

Compartir







El dolor de Martín, el abuelo del menor de 4 años asesinado en Garrucha (Almería), es enorme. En mitad de la investigación que se ha saldado hasta el momento con la detención y envío a prisión provisional de la madre del niño y de su pareja sentimental -son acusados como presuntos responsables del crimen-, el hombre ha pedido el apoyo de todos para esclarecer qué ocurrió realmente con el cuerpo del menor.

"No buscamos dinero ni publicidad. Queremos saber quién mató a mi nieto, quién vio a ese hombre cargando a mi nieto, a qué hora, qué dia... si le pegaba o no", exponde en 'El tiempo justo'. El abuelo de Lucas quiere que se sepa la verdad y que, en caso de hallarse más responsables del crimen, se tomen las responsabilidades necesarias. "Queremos saber si participan más personas, porque si participan más personas tienen que pagar también. No van a ser dos", asegura muy indignado.

La hermana del abuelo: "Delante de mí Bárbara jamás maltrató al niño"

Martín además admite que, en caso de demostrarse que su hija es culpable del asesinato, también debe recibir condena. Por el momento la madre del menor está bajo prisión provisional sin fianza tras constarse que existían, según las pesquisas policiales, malos tratos de la pareja de ella hacia el niño y que la mujer nunca lo llegó a denunciar.

En este punto se centra Montse, la hermana de Martín. "Delante de mí Bárbara jamás maltrató al niño y mucho menos él. Se mostraba como una persona tranquila", asegura como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

José Luis, abogado del abuelo, pide también ayuda para dar con el verdadero responsable o responsables del asesinato. "Vamos a llegar hasta el final. Dependemos de esos ciudadanos que nos pueden ayudar a aclarar los hechos", manifiesta.