Los seguidores de Robe Iniesta despiden al artista en Plasencia: "Es el mejor literato, el mejor músico, el mejor poeta"

Homenaje a Robe Iniesta en Plasencia: miles de seguidores recuerdan emocionados al cantante de Extremoduro

Compartir







PlasenciaCientos de personas están haciendo cola durante toda la mañana de este domingo a las puertas del Palacio de Congresos de Plasencia para rendir homenaje al músico Robe Iniesta, fallecido este pasado miércoles a los 63 años.

PUEDE INTERESARTE El emotivo gesto del público de Dani Martín a Robe Iniesta

La ciudad natal de Robe Iniesta se ha volcado en este homenaje que se celebra durante la toda la jornada de este domingo en el Palacio de Congresos de Plasencia, que a partir de ahora llevará el nombre del músico fundador de Extremoduro, para darle su último adiós.

Los accesos, cortados al tráfico para evitar atascos y retenciones

Las puertas de este Palacio de Congresos se han abierto sobre las 10,00 horas, donde se han instalado varios libros de condolencias para el que todo el que desee pueda despedirse del artista dejando unas líneas de homenaje.

PUEDE INTERESARTE El mundo de la cultura llora la muerte de Robe Iniesta

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Debido a la gran cantidad de gente que está llegando a Plasencia este domingo desde diversos puntos de Extremadura y del país, los accesos al Palacio de Congresos permanecen cortados al tráfico desde primera hora de la mañana para evitar atascos y retenciones en la zona.

"El último adiós" de los seguidores a Robe Iniesta

Entre los asistentes se encontraban personas llegadas desde distintos puntos de España. Jesús, desplazado desde Guadalajara, ha explicado a EFE que había llegado a Plasencia a las doce de la noche para "darle el último adiós a Rober".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

"Es el mejor literato, el mejor músico, el mejor poeta y se merece esto y mucho más. Le he seguido siempre toda su carrera, con Extremoduro, con Robe, y no se merece menos que estar aquí hoy", ha afirmado.

También Iván, procedente de Béjar (Salamanca), se ha sumado a la cola desde las siete de la mañana "igual que el compañero, a darle el último adiós".

Sobre el acto de homenaje, ha reconocido que no sabía qué iba a encontrarse dentro del recinto, pero sí ha mostrado una gran expectación: "Estamos curiosos de entrar y verlo". Para él, Robe Iniesta fue "prácticamente Dios", "un tío que ha hecho leyenda".

Plácido, vecino de Plasencia, ha destacado que "vamos a estar aquí todo el día dando ese pequeño homenaje que podamos rendir a una gran persona".

El valor personal que tuvo la música del artista en la vida de sus seguidores

Abel ha calificado la jornada como "un día triste" para la ciudad, al despedir "a un personaje importante que llevó el nombre de Plasencia a muchos rincones, no solo de España, sino también de Europa". Para él, Robe fue "un gran ácrata, un artista y un filósofo en su oficio", aunque ha expresado sus dudas sobre si el propio músico habría querido un acto de este tipo.

Desde la comarca cacereña de Las Hurdes ha llegado Ana, que portaba flores amarillas "para acordarnos de su pelo". "Robe forma parte de toda nuestra vida", ha asegurado.

Silvia, otra de las asistentes, ha relatado el valor personal que tuvo la música del artista en un momento difícil.

"Después de pasar un largo duelo, parte de nuestra cura fue con Robe en un concierto en Valladolid", ha recordado al señalar que aquel concierto supuso "nuestra recompensa" y una ayuda para superar ese proceso.