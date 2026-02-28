El publicó mostró su fascinación por los dos cantantes y pidieron con ovaciones que les otorgaran las gaviotas de plata

El homenaje a Rocío Jurado en la gala del 28F en el 20 aniversario de su muerte: Falete, Raúle y María Parrado y su versión de 'Como yo te amo'

España logra dos gaviotas de plata en la edición 65° del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. Se trata del evento musical y televisivo más importante de América Latina. Es la primera vez que nuestro país se hace con el galardón dos veces en la misma ceremonia.

Los artistas andaluces Antoñito Molina y María Peláe han sido reconocidos en el certamen. El jurado le ha dado a Molina una nota de 6,5 en la competencia internacional por su canción Me prometo, un puntaje que superó a los chilenos de Sondelvalle (6,4) y a la banda de Estonia Vanilla Ninja (6).

"¡Conseguimos gaviota de plata, familia!", afirma Antoñito Molina

El artista español, que ha ganado alrededor de 28.700 euros, ha recibido el premio con gran entusiasmo. "¡Conseguimos gaviota de plata, familia! ¡Se viene a España conmigo, con nosotros, pa’ ustedes! ¡Esto es una locura! ¡Mil gracias, por tanto!", ha escrito en redes sociales.

María Peláe ha triunfado durante la competencia a la mejor intérprete folclórica después de cantar Que vengan a por mí. La artista lo presentó en el Benidorm Fest de 2024 para optar por Eurovisión. El lunes, la artista dijo en una entrevista con la agencia EFE que su pieza musical tiene como significado reivindicar a las personas a las que “han puesto en una lista sin nosotros apuntarnos en ellas”.

“El éxito real es sentir el cariño de la gente. Lo sentí en la Quinta Vergara y lo siento todos los días de mi vida”, ha destacado la cantante.

Embaucaron al monstruo de la Quinta Vergara

Ambos han conseguido embaucar al monstruo de la Quinta Vergara, el nombre que recibe el público del festival por su capacidad de definir el éxito o el fracaso de los artistas. Todos los asistentes mostraron su fascinación por los dos cantantes y pidieron con ovaciones que les otorgaran las gaviotas de plata, uno de los premios más importantes del festival.

Este viernes es la última noche de la edición del Festival de Viña del Mar 2026, donde se han presentado desde el domingo 22 de febrero, cantantes como Gloria Estefan, el colombiano Juanes, la chilena Mon Laferte, Stefan Kramer, Rodrigo Villegas, Asskha Sumathra y Piare con Pe, entre otros.