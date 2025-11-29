María Casado agradece en nombre de 'Informativos Telecinco Fin de Semana' el premio de 'PR Noticias'

María Casado ha agradecido en nombre de 'Informativos Telecinco Fin de Semana' el premio recibido por parte de 'PR Noticias'

Esperanza Calvo y Mauricio González Gotor, galardonados en los Premios Defensa 2025 por su trabajo sobre la guerra en Ucrania

La redacción de 'Informativos Telecinco Fin de Semana' ha recibido esta semana una noticia especialmente emocionante para todo el equipo: el reconocimiento otorgado por 'PR Noticias' por su manera innovadora de presentar la información.

El galardón que ha sido otorgado a María Casado, presentadora de la Edición Fin de Semana de los informativos de 'Telecinco', destaca los nuevos conceptos aplicados en los informativos y el estilo propio que el espacio ha consolidado a lo largo de los últimos meses, un enfoque que busca actualizar el lenguaje televisivo sin renunciar al rigor periodístico.

El agradecimiento de María Casado por el premio recibido

Según ha explicado en directo a la audiencia la propia presentadora, el premio reconoce un modelo que apuesta por un tratamiento más cercano, directo y desenfadado de la actualidad, sin perder profundidad ni contexto.

Esta fórmula, que ya forma parte de la identidad del informativo, trata de acercar las noticias al espectador con un ritmo diferente y un tono más abierto, adaptado a una audiencia cada vez más diversa.

La periodista al frente del espacio ha querido agradecer públicamente el reconocimiento durante la emisión del informativo, asegurando que se trata de un triunfo colectivo y no individual.

De esta forma, María Casado ha subrayado en directo que el trabajo que llega a pantalla cada fin de semana es fruto del esfuerzo de un equipo amplio que, en sus palabras, funciona como una “familia” dentro de la redacción.

Para ilustrarlo, María Casado ha invitado a los espectadores a conocer a ese “equipazo” que hace posible el programa, mencionando a los redactores, a las delegaciones y a los corresponsales que se encuentran repartidas por el territorio español.

La presentadora ha querido destacar que, estos profesionales, se suman a lo que ella misma ha definido como “esta loca aventura” de contar lo que ocurre en el mundo con un estilo propio, característico del fin de semana en Telecinco.

Como no podía ser de otra manera, la presentadora de Telecinco también ha querido tener un gesto con su audiencia y ha agradecido el cariño y el trato que recibe por parte de los espectadores que cada fin de semana siguen 'Informativos Telecinco'.

Con este premio, 'Informativos Telecinco Fin de Semana' reafirma su apuesta por un estilo periodístico en constante renovación, apoyado en un equipo presente en la redacción, en las delegaciones y en la página web .