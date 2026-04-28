Consideran acreditado que ambos actuaron por separado y aprovecharon la situación de vulnerabilidad de la víctima

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La Audiencia Provincial de Las Palmas ha condenado a dos hermanos, Francisco Andrés Vera Núñez y Javier David Vera Núñez, por agredir sexualmente a una menor de 16 años de forma continuada durante varios años en Gran Canaria. Según informa 'Hoy', lLa Sección Segunda impone a Francisco Andrés Vera Núñez, pareja de la hermana de la víctima, la pena de 11 años de prisión y a Javier David Vera Núñez la de 10 años y medio de cárcel.

Los magistrados consideran acreditado que "ambos actuaron por separado, aprovechando la situación de vulnerabilidad de la víctima y el entorno de convivencia familiar".

Ambos abusaron sexualmente de la joven en la casa familiar

Los abusos comenzaron cuando la menor convivía en casa de su padre en Santa María de Guía. La víctima vivía junto a su hermana y la pareja de esta, Francisco Andrés Vera Núñez. El tribunal ve probado que Francisco Andrés realizó en "repetidas ocasiones tocamientos a la menor en distintas partes del cuerpo", aprovechando momentos en los que se encontraba sola en la vivienda.

A finales de 2022, la víctima comenzó a vivir con su hermana y con Francisco Andrés Vera Núñez a un domicilio de Las Palmas de Gran Canaria. Una vivienda a la que también acudía con frecuencia su hermano Javier David Vera Núñez. Desde ese momento hasta enero de 2025, "ambos acusados continuaron los abusos sexuales".

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La menor sufre un trastorno de estrés postraumático

La sentencia considera que los dos encausados realizaron tocamientos de forma reiterada a la menor y la agredieron sexualmente. Como consecuencia, la menor tiene un trastorno de estrés postraumático por la violencia sexual que ha sufrido. La Sala otorga "plena credibilidad" a su testimonio porque es coherente, persistente y verosímil, además de los informes médico-forenses y psicológicos que se han presentado en el juicio.

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Así, el tribunal destaca que la denunciante "no obtuvo beneficio alguno con la denuncia" y que perdió el vínculo cotidiano con sus sobrinos al salir de esa casa familiar.

Condenados a 11 y 10 años de cárcel

El fallo impone al primer condenado 11 años de prisión, inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, seis años de libertad vigilada tras su excarcelación, cuatro años de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela y guarda, y 16 años de inhabilitación para cualquier profesión u oficio que conlleve contacto regular y directo con menores. Además, le prohíbe acercarse o comunicarse con la víctima durante 16 años y le condena a indemnizarla con 30.000 euros, según 'Canarias7'.

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Al segundo condenado le impone 10 años y seis meses de prisión, inhabilitación absoluta durante la condena, cinco años de libertad vigilada, cuatro años de inhabilitación especial para patria potestad, tutela, curatela y guarda, y 15 años y seis meses de inhabilitación para trabajar en profesiones u oficios con contacto regular y directo con menores. También se le prohíbe acercarse o comunicarse con la víctima durante 15 años y seis meses y deberá indemnizarla con otros 30.000 euros.