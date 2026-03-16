La cantante colombiana concluirá su gran gira mundial, 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour', en España, donde vivió durante 12 años

Noche histórica de Shakira en México: rompe récord de asistencia ante 400.000 fans

Compartir







La gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' de Shakira se ha convertido en uno de los mayores acontecimientos musicales del momento, tanto por su dimensión internacional como por la expectación que ha generado su regreso a Europa y, especialmente, a España.

Tras años sin una gran gira mundial, la artista colombiana volvió a los escenarios con un espectáculo que no deja de batir récords, alzándose con el primer puesto en la gira latina más taquillera de la historia hasta la fecha. Ya ha superado los 421,6 millones de dólares en recaudación y ha vendido más de 3,3 millones de entradas, adelantándose así a Luis Miguel.

PUEDE INTERESARTE Shakira canta por primera vez junto a sus hijos en directo durante uno de sus conciertos: el emotivo momento

Este tour, que comenzó en febrero de 2025 en Río de Janeiro, marcó su regreso a los escenarios siete años después de su anterior gran gira, 'El Dorado World Tour'. Desde entonces, Shakira ya ha recorrido América Latina, Estados Unidos y Oriente Medio.

PUEDE INTERESARTE Shakira rompe el Guiness record con la gira hispana más taquillera de la historia

Pero uno de los aspectos que más dudas generaba era su gira por Europa en 2026. Ahora, la propia artista ha confirmado que este año estará centrada en el público europeo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Los detalles de sus shows en España

En cuanto a España, todo apunta a que será una de las paradas más importantes del tour, tal y como ya informó la periodista Sandra Aladro en 'El tiempo justo'. De hecho, ha aseverado que será en nuestro país donde concluirá su gran gira mundial y que contará con más de dos fechas.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Una decisión que refleja la importancia que ha tenido España en su vida personal y en su carrera. Cabe recordar que residió en el país durante 12 años, desde 2011 hasta su separación de Gerard Piqué en 2023 y mudanza a Miami ese mismo año.

Y no solo eso: también ha manifestado que en Madrid se construirá un estadio especialmente para la ocasión. "España está reservado para el final. Voy a estar tirando la casa por la ventana desde todos los puntos de vista, porque Live Nation está preparando un estadio para estos conciertos. Se va a llamar el Estadio Shakira", ha afirmado, tal y como se ve en el adelanto de su entrevista en el programa 'Al cielo con ella'.

La expectación en España también tiene que ver con el tiempo que ha pasado desde su última gran gira en el país. Su última visita dentro de un tour mundial fue en 2018, cuando actuó en ciudades como Madrid, Barcelona, Bilbao y A Coruña. Por ello, su regreso está siendo especialmente esperado por sus seguidores españoles.

Por ahora, los fans de España siguen pendientes de la confirmación oficial de fechas y venta de entradas. Todavía no hay conciertos a la venta en España, lo que indica que los anuncios definitivos podrían producirse en las próximas semanas.