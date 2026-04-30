Patricia Martínez 30 ABR 2026 - 19:30h.

En su cuarta edición, los lectores de National Geographic eligen sus destinos favoritos

Polémica por los nuevos tubos colocados en las gárgolas del Hostal de los Reyes Católicos de Santiago: de “solución a las humedades” a “aberración patrimonial”

Compartir







Santiago de CompostelaGalicia se cuela un año más entre los destinos favoritos de los lectores de National Geographic. En su selección anual, los lectores de esta publicación especializada han valorado los mejores destinos nacionales e internacionales, hoteles y proyectos de turismo sostenible.

En su cuarta edición, los seguidores de la revista han seleccionado 14 ganadores, de entre 98 finalistas, donde se cuelan tres destinos gallegos, entre los más valorados.

PUEDE INTERESARTE Patrimonio busca una solución estética para resolver la polémica de las gárgolas del Hostal de los Reyes Católicos de Santiago

Así, el Parador de Santiago ha resultado ganador en la categoría de Mejor hotel con historia de España. Y además la ciudad de A Coruña ha sido premiada con el galardón al mejor proyecto de sostenibilidad turística. El archipiélago de las Islas Cíes, Parque Nacional de las Illas Atlánticas, por su parte, ha sido elegido como el mejor destino sostenible.

El Hostal de los Reyes Católicos, un alojamiento único en medio de la historia

Quienes lo han conocido en estos cinco siglos de vida saben bien que el hostal de los Reyes Católicos es mucho más que un alojamiento. Es una experiencia que permite viajar al pasado, rodearse de historia y de patrimonio. Considerado uno de los edificios más emblemáticos de Santiago y situado a unos pocos metros de la catedral, el Hostal es también uno de los Paradores más espectaculares del mundo, por ubicación, por entorno y por historia. Ahora, además, el Hostal de los Reyes Católicos acaba de ser premiado como uno de los establecimientos más valorados por los lectores de la la revista de viajes National Geographic.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Abierto en 1509 para acoger a los peregrinos del Camino, el Parador de Santiago es uno de los hoteles más antiguos de Europa. Frente a la catedral, en plena plaza del Obradoiro, conserva su monumental fachada plateresca, cuatro claustros y una capilla del siglo XVI. Sus 137 habitaciones, salones y dos restaurantes de cocina gallega completan una experiencia en la que el visitante se siente protagonista de la historia.

Los lectores valoran la apuesta por la sostenibilidad de A Coruña

Los lectores de la revista especializada en viajes han elegido A Coruña por su apuesta por la sostenibilidad, valorándolo como mejor proyecto de sostenibilidad turística.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Como recuerda la publicación especializada, la ciudad y su entorno llevan años apostando por la responsabilidad ecológica. Desde la página de turismo de A Coruña se anima al visitante a reducir su huella de carbono, a desplazarse a pie y en bicicleta, a consumir productos locales y de temporada y a entender el entorno natural como un medio frágil que requiere protección. Sus más de 50 km de carril bici y su paseo marítimo de 14 km permiten disfrutar del patrimonio de la ciudad y alcanzar enclaves únicos del litoral, como la Torre de Hércules.

Las Islas Cíes, un paraíso protegido y natural

La tercera mención para un destino gallego es para las Islas Cíes, premiadas como mejor destino sostenible, por los lectores en este 2026. Este archipiélago de tres islas, Monteagudo, do Faro y San Martiño, ubicado en la ría de Vigo posee una biodiversidad única, con playas en estado salvaje y un acceso controlado que limita el impacto humano. Su pertenencia al Parque Nacional de las Islas Atlánticas garantiza una protección rigurosa y hace de la conservación el eje de cada visita. Un destino que descubren cada año miles de personas, pero de una manera controlada y limitada para proteger este tesoro verde y azul.