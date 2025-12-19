El arte de Banksy llega a Barcelona con una muestra de 25 obras verificadas

Álex Aragonés 19 DIC 2025 - 04:00h.

Cada obra de la exposición ha sido autenticada oficialmente por Pest Control, la única organización autorizada para verificar el arte de Banksy

Banksy sacude Londres con un mural de un juez golpeando a un manifestante en el Tribunal de Justicia

Compartir







BarcelonaEl arte callejero de Banksy, el principal referente de arte urbano a nivel mundial, ha llegado hasta el Museo Moco de Barcelona, donde exponen una selección de obras que cuentan con un certificado de autenticidad de Pest Control, la única entidad oficial que verifica la autoría de las piezas del británico cuya identidad sigue siendo un misterio.

La exposición 'Disrupted Power', que reúne 25 obras verificadas de Banksy, explora uno de los temas persistentes del artista como es "el poder y su disrupción", lo que permite al espectador sumergirse en el mundo satírico de uno de los artistas de arte urbano más relevantes en pleno centro de El Born

PUEDE INTERESARTE La nueva obra de Banksy : el faro y el bolardo que llena de pregunta a sus seguidores

La selección de obras originales que se presentan exploran "el espejo crítico que el artista le muestra a la sociedad moderna, en el que monos, ratas, policías y cámaras de vigilancia invitan a reflexionar", según explica el Moco Museum sobre un arte expuesto que "celebra la voz de las calles".

¿Qué piezas están expuestas?

De hecho, Banksy invita a los visitantes a cuestionarlo todo a través del arte, por lo que la exposición en Barcelona incluye dos piezas destacadas como 'Madonna and Child' (2024) y 'Happy Choppers (Crude Oil)' (2024): la primera ofrece una reinterpretación "delicada pero inquietante" de una figura sagrada, mientras que la segunda muestra helicópteros militares irrumpiendo en un sereno paisaje otoñal.

PUEDE INTERESARTE Borran el último mural de Banksy de la fachada del Tribunal Superior de Londres: un magistrado con peluca y toga golpeando a un manifestante

También contará con 'Bullet Hole Bust' (2006), inspirada en el arte clásico e interrumpida por un agujero de bala, que fue adquirida originalmente de forma directa al artista por Brad Pitt y Angelina Jolie tras su exposición 'Barely Legal' en Los Ángeles en 2006, y actualmente forma parte de la colección permanente del Moco Museum.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Estas obras se presentan junto a piezas "icónicas" como 'Girl with Balloon (Gold)' (2004), 'Love is in the Air (Red)' (2003) y 'Laugh Now Panel B' (2002), generando nuevos diálogos entre ironía, protesta y esperanza.

"Reflejan el alma, el misterio y la crítica del artista"

Obras que muestran "cómo el arte de Banksy fusiona la técnica clásica con un análisis agudo y moderno, sello distintivo del legado del artista", por lo que la exposición "critica con valentía el mundo del arte tradicional, las casas de subastas e incluso el concepto mismo de las obras maestras de la pintura".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

"El espacio expositivo reúne obras originales y reproducciones que reflejan el alma, el misterio y la crítica del artista hacia el establishment del arte moderno", añaden desde el Moco Museum a través de unas piezas del artista callejero y activista, que utiliza la sátira y el humor negro para desentrañar temas como el antibelicismo, el antiautoritatismo y las cuestiones medioambientales y sociopolíticas.

"Como resultado, la obra de Banksy une a las personas y a los amantes del arte, ya que sus creaciones conectan nuestra conciencia colectiva. Banksy es el vivo ejemplo de que el arte puede cambiar el mundo", apunta el museo de arte moderno en Barcelona, donde los visitantes se encontrarán con obras de arte que invitan a la reflexión y que reflejan y critican el mundo actual.

'Ríe ahora'

El museo también realiza la exposición Laugh Now (Ríe ahora), que reúne obras de arte certificadas realizadas por Banksy para el mercado del arte en interiores. En concreto, muchas de las obras proceden de colecciones privadas y de coleccionistas que, de otro modo, no se habrían podido ver.

"Laugh Now ha sido comisariada para ofrecer a los visitantes una visión enciclopédica de las diferentes habilidades, técnicas y uso de materiales del artista callejero anónimo", culmina el Moco Museu sobre una exposición que en este caso no ha sido autorizada por Banksy.