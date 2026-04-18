La artista irrumpió en el escenario en el segundo fin de semana del festival después de días de rumores

Ambas repasaron algunos de los grandes clásicos de la 'Reina del Pop', como 'Like a Prayer'

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Este fin de semana continúa el Festival de Coachella. La sorpresa de la noche de este viernes llegó con la aparición sorpresa de Madonna durante el concierto de Sabrina Carpenter. La artista irrumpió en el escenario en el segundo fin de semana del festival, después de días de rumores, y protagonizó uno de los momentos más comentados del evento junto a la joven cantante.

Madonna se sumó al espectáculo con una breve pero intensa actuación en la que ambas interpretaron un tema inédito y repasaron algunos de los grandes clásicos de la 'Reina del Pop', como 'Like a Prayer'. Más allá de la música, la artista dejó varios guiños al público, desde bromas sobre su compañera hasta referencias a su propia trayectoria, recordando que dos décadas atrás ya había presentado otro proyecto en ese mismo recinto.

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Por su parte, Sabrina Carpenter, quien hace dos años presentó ‘Espresso’ en Coachella, la canción que catapultó su carrera, ha regresado así al escenario principal esta vez como cabeza de cartel en lo que en una entrevista con la revista Perfect ha calificado como "el espectáculo más ambicioso que he hecho nunca".

Madonna publica disco por primera vez en 7 años

Madonna ha confirmado que publicará su nuevo disco 'Confessions II' el próximo 3 de julio. Se trata del primer trabajo que lanza en siete años y será la secuela del álbum 'Confessions On a Dancefloor', que vio la luz en 2005.

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Aunque la artista no ha adelantado mucha más información, ha compartido en su cuenta de Instagram la portada, en la que se la ve posando con un velo rosa tapándole el rostro.

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Hace más de veinte años, Madonna vendió 4 millones de copias con 'Confessions On a Dancefloor', un trabajo que llegó al número uno en más de 40 países y que está compuesto por canciones icónicas como 'Hung Up', 'Sorry' o 'Future lovers'.

Los otros rostros de Coachella

El otro nombre destacado de esta edición es el astro canadiense Justin Bieber, quien cierra las jornadas de los sábados y protagoniza su regreso formal a los escenarios tras la cancelación de su gira ‘Justice World Tour’ en 2023.

Bieber lanzó en julio de 2025 el álbum ‘SWAG’, cuatro años después de su último disco, seguido de ‘SWAG II’ en septiembre del mismo año.

Por su parte, Karol G se convirtió el pasado domingo en la primera artista latina en encabezar el Festival de Coachella con una actuación explosiva y llena de sensualidad en la que celebró su cultura y la de Latinoamérica unida.

"Estoy muy feliz y muy orgullosa, pero al mismo tiempo se siente tarde", dijo Karol G ante una multitud que la recibió con banderas de distintos países de Latinoamérica.