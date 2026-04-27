Carlos Plá Valencia, 27 ABR 2026 - 07:30h.

El objetivo es proporcionar a los alumnos de infantil, primaria y ESO una formación integral para afrontar emergencias naturales y riesgos tecnológicos de manera efectiva y segura

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Tras los recientes episodios de especial gravedad como la DANA del 29 de octubre de 2024 y para sensibilizar a la comunidad educactiva, la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades ha aprobado las instrucciones para el desarrollo del Plan de formación ante emergencias de protección civil dirigido a los centros educativos no universitarios de la Comunitat Valenciana, con el objetivo de reforzar la cultura de la prevención y mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo.

Esta iniciativa, impulsada en colaboración con la Conselleria de Emergencias e Interior, permitirá proporcionar al alumnado una formación integral que combine conocimientos, habilidades, actitudes y valores necesarios para afrontar emergencias de manera efectiva y segura.

La implantación del programa podrá comenzar de forma voluntaria en el curso escolar 2025-2026. No obstante, a partir del curso 2026-2027 su aplicación será obligatoria en todos los centros educativos. Aquellos centros que no inicien la formación el este curso deberán planificar su implementación para el siguiente.

El plan establece una dedicación mínima anual de dos horas en Educación Infantil y Primaria, y de cuatro horas en el resto de las enseñanzas. La formación se integrará preferentemente en el marco de la acción tutorial y fomentará metodologías activas y participativas.

Entre los contenidos destacan la identificación de riesgos, las medidas de autoprotección, los sistemas de alerta, así como la actuación ante emergencias como inundaciones, incendios forestales, fenómenos meteorológicos adversos o riesgos tecnológicos. Asimismo, se abordará el apoyo emocional en situaciones de crisis.

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La Conselleria de Educación pondrá a disposición de los centros materiales y recursos didácticos elaborados en colaboración con el Ministerio de Educación y el Ministerio del Interior, además de recursos adaptados al contexto de la Comunitat Valenciana. Por otro lado, la Conselleria de Emergencias e Interior también pondrá a disposición de los centros materiales y recursos didácticos.

Formación del profesorado

Paralelamente, se impulsará la formación del profesorado a través de la red de centros de formación, innovación y recursos educativos (CEFIRE), garantizando así una implementación rigurosa y eficaz del programa.

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Concretamente, la Subdirección General de Formación del Profesorado, a través del CEFIRE de Liderazgo Educativo, ha diseñado una formación básica a distancia sobre emergencias dirigida específicamente al profesorado.

En esta línea, el Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (IVASPE) ya ha desarrollado también formación en emergencias dirigido a profesorado de la Conselleria de Educación con el objetivo de, precisamente, facilitar la implantación del nuevo Plan de Formación ante Emergencias de Protección Civil en los centros educativos no universitarios.

Este año, Educación ha ofertado 7.500 plazas para formar en actuación sobre emergencias a personal docente la Comunitat Valenciana, de las que 2.500 son para docentes de Infantil y Primaria; 2.500 para Secundaria y 2.500 para Enseñanzas de Régimen Especial. Estos cursos se van a ir replicando en sucesivas ediciones y se prevé que alcancen a cerca de 80.000 docentes.