Eric Clapton ha finalizado su concierto en el Movistar Arena de Madrid tras recibir el impacto de un vinilo lanzado desde el público

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MadridEric Clapton, autor de composiciones emblemáticas como 'Layla' o 'Tears in Heaven', hacía más de dos décadas que no actuaba en España. A sus 81 años, el cantante ponía fin a esta ausencia con una noche amarga para él en Madrid.

El Movistar Arena se convertía en el escenario en el que el artista agotaba las 15.000 entradas disponibles del recinto madrileño. Un escenario que se llenaba de seguidores que acudían a ver el espectáculo de Eric Clapton y que quedaron completamente sorprendidos cuando el artista ha decidido finiquitar su actuación tras recibir el impacto de un vinilo lanzado por uno de sus fans.

El abandono de Eric Clapton antes de tiempo

El concierto, duraba poco más de 80 minutos y tan solo se tocaron 13 canciones. Deberían haber sido 14, pero el músico prescindió del bis con 'Before You Accuse Me' para sorpresa de todos, una eventualidad que la promotora no llegaba a explicar a EFE.

Sin embargo, desde la 'Cadena SER' han informado que Eric Clapton decidió acabar el show antes de tiempo al recibir el impacto de un vinilo que un seguidor le lanzaba para que se lo firmase sobre el escenario o se lo llevase y lo escuchase.

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Además, desde EFE se apunta a que algunas personas aseguran haber visto poco antes un vinilo volar hasta el escenario que casi impacta contra uno de los músicos. La promotora, sin embargo, no ha confirmado este extremo ni si ha sido la razón del súbito fin del concierto, quizás el último de Clapton en Madrid y que ha concluido con menos fanfarria de la que merecía.

El show de Clapton en el Movistar Arena de Madrid

Llegado de Praga y antes de poner rumbo al Palau Sant Jordi de Barcelona para interpretar allí su segundo concierto en el país el próximo 10 de mayo, el británico ha saltado al escenario unos minutos antes incluso de la hora prevista.

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Como estipulaba el guion lo ha hecho con 'Badge', coescrito junto a George Harrison durante su psicodélico tiempo con Cream, que fue una de las tres etapas de su carrera que le valieron ser distinguido igual número de veces como digno miembro del Salón de la Fama del Rock And Roll.

El repertorio, aunque exiguo, ha sido estratégicamente diseñado para atender casi todas sus épocas con la salvedad de sus inicios con The Yardbirds, de manera que no han dejado de sonar temas propios ya fuesen en solitario ('Tears in Heaven') o como miembro de Derek & The Dominoes ('Layla') ni versiones de otros que él ha hecho crecer con sus icónicas interpretaciones (véase 'Cocaine').

Todo el "blues" que lleva dentro ha brotado pronto con 'Key to the Highway', el tema de Charles Segar que grabó junto a B.B. King en el cambio de este siglo, desplegando un sonido redondo y envolvente junto a su banda después con 'I'm Your Hoochie Coochie Man', otro tema ajeno que tocó igualmente Muddy Waters y que lleva en su repertorio toda la vida.