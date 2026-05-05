Una proyección bien llevada sobre los hijos puede ayudar a desarrollar al máximo su potencial en cualquier ámbito

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Los padres son el primer ejemplo de referencia de los hijos, especialmente cuando son más pequeños hasta que forman su propia personalidad y desarrollan sus intereses personales. Ellos les motivan, les apoyan y les impulsan a conseguir sus sueños, pero muchas veces ese sueño es de los adultos más que de los niños.

Es un caso que se ha visto en muchos famosos cuyos padres insistieron en que desarrollasen su potencial y gracias a ello y a muchos sacrificios, han conseguido ser historia. Dos ejemplos son el caso de Michael Jackson o Serena Williams, que se han convertido en estrellas reconocidas internacionalmente, pero pocos saben de sus inicios.

En España también hay muchos casos de padres que deciden apuntar a sus hijos a deporte o a las modalidades que a ellos les gusta, como Daniel, un joven que practica tenis desde que tiene uso de razón, porque así lo quiso su padre Marco Martín: "Era lo que conocía y lo que me gustaba".

Diferenciar entre volcar frustraciones a proyectar talentos

Muchos de los niños que entrenan con Daniel tienen el mismo objetivo: llegar a ser profesional, aunque eso requiera de mucho sacrificio a una edad temprana en la que sus preferencias suelen ser distintas: "Si ganas muchos torneos, al final te acaba cansando".

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Un coste que no muchos están dispuestos a sacrificar, tal y como confirma la psicóloga Patricia Barba: "Implica un alto coste, pero es que llegar a altos niveles también implica sacrificios". Los deportistas profesionales se dedican los días enteros a entrenar para superarse así mismo y a sus rivales, por lo que de pequeños es algo que tiene que tener muy claro.

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"Muchos padres y muchas padres tienen algún sueño o alguna frustración que proyectan de una forma constante generando en el menor una problemática", explica el psicólogo Enric Valls. Por ello los profesionales inciden en la importancia de escuchar los intereses y gustos de los más pequeños, sin imponer el de los adultos.

Michael Jackson o Rafa Nadal, dos ejemplos de proyección bien llevada

Pero no solo sucede en el mundo del deporte, también en otros campos artísticos como el de la música. Un ejemplo claro es el de Michael Jackson que quizás, sino hubiese sido por la implicación familiar, no se hubiese convertido en la estrella que fue y que sigue siendo: "Podríamos haber perdido grandes figuras en el ámbito musical, artístico y deportivo si los padres no hubiesen estado ahí actuando como un sostén", añade la psicóloga.

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Patricia pone de ejemplo a Rafa Nadal, como "una proyección bien llevada". Porque hay que diferenciar, un interés impuesto por los padres al niño a un desarrollo de su potencial viendo que el menor está de acuerdo en explotar su talento, independientemente del ámbito.