Juan Arcones 23 MAY 2026 - 09:30h.

El 21 de mayo se ha estrenado una nueva entrega de la saga, 'The Mandalorian y Grogu'. Repasamos las contadas ocasiones en las que el creador de este universo ha opinado de las secuelas

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Es imposible, a estas alturas, no conocer nada de 'Star Wars'. Quizá has podido esquivar ver las películas o series de la saga, pero por supuesto sabes que Darth Vader es el padre de Luke, conoces a la princesa Leia y has visto mil veces a Grogu (conocido popularmente como Baby Yoda) tanto en redes como en tiendas. Es prácticamente imposible escapar a las redes que tejió hace ya cincuenta años un joven director llamado George Lucas. De hecho, el 21 de mayo se estrena la nueva película de la saga, ‘The Mandalorian y Grogu’ (y la primera en siete años).

Pero pese a que Lucas creó todo este universo, dejó de ser estrictamente suyo cuando vendió Lucasfilm a Disney allá por 2012. Una venta millonaria ya que estaba harto de las continuas críticas, y tampoco quería seguir haciendo ese tipo de películas ya pasados los 70 (y ningún otro tipo, porque ya no le hemos vuelto a ver dirigir). Disney se frotó las manos y, desde entonces, ha producido seis películas y un sinfín de nuevas series. Algunas a la altura del legado, como ‘Andor’, y otras que han pasado sin pena ni gloria, como ‘El libro de Boba Fett’.

Las polémicas secuelas de 'Star Wars'

Ahora llega la nueva película tras ese hiato de siete largos años, desde aquel cierre de la trilogía de secuelas, con ‘El ascenso de Skywalker’. Y si algo han sido las secuelas, es polémicas. La primera se le acusó de ser un reboot encubierto de ‘Una nueva esperanza’. La segunda, ‘Los últimos Jedi’, tiene gente que la ama o que la odia, no hay término medio. Y luego está el cierre de la trilogía, que no satisfizo a casi nadie, y quiso borrar todo lo construido en la anterior, dirigida por Rian Johnson.

Sabemos lo que opinan los fans. Sabemos lo que opinan los haters. Pero, ¿sabemos qué opina su creador? Gracias a una entrevista que concedió George Lucas cuando recibió la Palma de Oro en Cannes a su trayectoria, se mojó un poco sobre esa trilogía de secuelas, y si estaban a la altura o no de lo que había concebido él. Porque, por supuesto, siempre tuvo planes para continuar con su universo. Pero seguramente afectara a su desarrollo las críticas tan brutales que tuvieron unas precuelas que, hoy en día, son veneradas por los fans.

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La sincera opinión de George Lucas

“Cuando vendí la compañía, dije que… bueno, tenía una niña, me casé, tenía otra vida… Y sabía que me iba a llevar otros 10 años hacer esas películas. Y tenía 69 y dije, ‘No voy a estar haciendo esto a los 79, es hora de soltar y dejar que otro lo haga’", confesó en su entrevista para 'That Shelf'. “Aunque con ‘El Imperio contraataca’ terminé teniendo que estar en el set todo el tiempo. Pero es como que yo era el único que realmente sabía qué era 'Star Wars' y Kershner [el director] y yo éramos muy amigos. Así que era como el consultor, el asesor que conocía el mundo de verdad, porque tiene mucho. La Fuerza, nadie entendía la Fuerza, nadie, ¿sabes?”.

Pese a ser el único que entendía todo, es verdad que fue dejando hacer a Dave Filoni, creador de series como ‘The Clone Wars’ o ‘Star Wars Rebels’, que ahora mismo es el nuevo presidente de Lucasfilm. Pero, a la hora de desarrollar la trilogía de secuelas, George Lucas tenía otros planes y estos no fueron muy del agrado de Disney. “Empezaron con otras películas después de que vendí la compañía y se perdieron un montón de esas ideas que estaban ahí. Pero así son las cosas. Lo sueltas, lo sueltas”.

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“Hay muchas películas mal hechas que me encantan, y hay muchas películas que están hermosamente hechas pero no me gustan”, dijo George Lucas sobre ‘Los últimos Jedi’ y, según Bob Iger (CEO de Disney), el creador de la saga simplemente opinó de ‘El despertar de la Fuerza’ que “no había nada nuevo”. Así lo comentó en su biografía. “La verdad es que Kathy (Kathleen Kennedy) J.J. (Abrams), Alan y yo discutimos la dirección en la que llevaríamos la saga y acordamos que no sería cómo lo había pensado George. Él sabía que, contractualmente, no estábamos obligados a nada, pero pensó que al comprarle la historia había un acuerdo tácito de seguir sus pautas y le decepcionó ver que las descartamos. Llevé mucho cuidado para que no hubiera malentendidos desde la primera vez que hablamos, pero creo que lo hice y lo podría haber hecho mejor”.

Y es que George Lucas tenía muchas ideas sobre las secuelas. “Planeé la primera trilogía para que tratara sobre el padre, la segunda sobre el hijo y la tercera sobre al hija y los nietos”, comentó en el libro ‘Archivos de Star Wars 1999-2005’. En esta nueva trilogía, Luke Skywalker conseguía reunir entre 50 y 100 supervivientes de la Orden 66 y entrenaba a una nueva generación de jedi formada por niños sensibles a la Fuerza. También hablaría sobre los Whills, seres inmortales profundamente conectados con la Fuerza, descritos originalmente por George Lucas como narradores omnipresentes que registraban la historia galáctica, y centraría mucha de la historia en explicar la Fuerza y los midiclorianos. Leia iba a ser la pieza fundamental de la historia, convirtiéndose al final en la Canciller Suprema de la Nueva República y Darth Maul, el malo malísimo de ‘La Amenaza Fantasma’, regresaría para ser el gran villano (aunque esto último se ha recuperado para la nueva serie de animación 'Maul: Señor de las sombras'.

Así que, que Disney desechara todas estas ideas provocó que Lucas se distanciara, y no ha querido nunca comentar mucho sobre las secuelas, pero tampoco ocultar su decepción. Ha hablado sobre ellas en muy contadas ocasiones, pero parece haber mostrado más interés por ‘The Mandalorian’, ya que visitó el rodaje de la serie en muchas ocasiones. ¿Le gustará la nueva película, que ya está dividiendo a la crítica?