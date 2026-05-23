Celia Molina 23 MAY 2026 - 09:00h.

Hablamos con Ana Iglesias, conocida en las redes como 'Una locura de familia', sobre cómo es el día a día con diez hijos

Ana Iglesias, madre de diez hijos: “No he renunciado a nada, encontré la forma de compaginar mi trabajo con sus cuidados”

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Aunque, según el INE, este 2026, el índice de nacimientos en España ha aumentado por primera vez en un década (aunque solo en un 1%), la familia numerosa de Ana Iglesias rompe con todas las estadísticas. A sus 42 años, ella y su marido tienen ya diez hijos, siendo la pequeña Daniela una bebé de apenas unos meses de vida. Y su organización interna es tan ejemplar que Ana ha llegado a escribir un libro, 'Una Locura de Familia' (el mismo título que su cuenta de TikTok) para detallar cómo sobreviven al día a día.

En una era tan estresante como la nuestra, en la que conciliar la vida laboral y familiar es cada vez más complicado, Ana no ha dudado a la hora de tener (más y más) hijos. En la entrevista que dio a Informativos Telecinco web, aseguró que, en realidad, nunca pensó en ser madre de una gran familia (su idea inicial era tener "la parejita"), pero, al dar a luz a su primer bebé, se dio cuenta de que "no le importaría tener otro" y así sucesivamente, hasta llegar a diez.

Al comenzar su andadura en TikTok, esta madre multitarea dejó su trabajo en un banco para apostar por su nueva faceta de influencer y empresaria. Desde casa, puede gestionar mucho mejor el cuidado de sus pequeños pero, sin duda, la clave de su hogar está en "la rutina" y en que todos sus hijos colaboren con pequeñas pero importantes tareas:

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"Es importante que todos sepan lo que tienen que hacer"

"La rutina. La rutina es imprescindible. Sabes que cumplirla a rajatabla es inviable, porque van surgiendo todo tipo de imprevistos, pero es muy importante que todos sepan lo que tienen que hacer en cada momento, y que colaboren en casa a través de pequeñas tareas. En casa se les explica y entienden que hay que ayudar, porque así todo es más fácil y funciona mejor", dijo en la entrevista. Algo que queda perfectamente plasmado en uno de sus vídeos de TikTok en el que sus hijos se suben al minibús que posee la familia y donde los hermanos más mayores ayudan a los más pequeños a abrocharse los cinturones.

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Además de contar con la indispensable colaboración de sus hijos, para Ana, su marido es la otra pieza fundamental del puzzle: "El trabajo en equipo es fundamental. Ninguno de los dos estamos pendientes de quién hace qué. Los dos participamos por igual tanto en las tareas del hogar como en la educación de nuestros hijos. Cuando uno toma una decisión, el otro la respeta. Podemos dialogar, pero nos respetamos. Muchas parejas se separan al tener hijos por no ponerse de acuerdo en cuestiones del día a día... imagínate con diez. Por suerte creo que estamos muy alineados y no tenemos grandes conflictos", asegura Ana.

En cuanto a la gente que supone que, como padres, han tenido que renunciar a muchas cosas para formar una familia tan grande, Ana afirma que eso no es así, que ella no ha tenido que "renunciar a nada", sino que ha redireccionado sus prioridades:

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"Hemos ido buscando alternativas más económicas, y priorizando lugares no muy concurridos, en los que el espacio no sea un problema. Si vamos a la playa buscamos una zona despejada, para no perderles de vista. Si salimos a cenar, nos decantamos por restaurantes con gran aforo y una carta no muy cara. Incluso el aparcamiento de nuestro minibús ha limitado nuestro ocio al no poder aparcar en cualquier sitio debido a sus grandes dimensiones, por ejemplo, ir al centro de Madrid es algo de lo que solemos prescindir", ha concluido, para que otras familias vean que todo es posible.