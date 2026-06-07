David Reinoso 07 JUN 2026 - 14:16h.

Alejandro Sanz inicia gira nacional en Sevilla por todo lo alto con pedida de mano incluida

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Alejandro Sanz ha dado el pistoletazo de salida a su gira nacional '¿Y ahora qué?' en la ciudad de Sevilla. El artista madrileño ha dado este sábado su primer concierto de la gira congregando a miles de fans que han llenado el Estadio La Cartuja. Durante las más de dos horas que duró el concierto, el cantante, además de deleitar con sus éxitos a un público entregado, hizo de maestro de ceremonia de una pedida de matrimonio y tuvo unas palabras para recordar a Ana García Romero, periodista fallecida hace una semana.

Sin duda alguna, esta primera noche de Alejandro Sanz junto a su público, ha sido mágica. De hecho, el artista se despidió de los miles de asistentes con las siguientes palabras: "¡Muchísimas gracias por venir esta noche! Viva la música y viva la vida. Quiéranse mucho. Aprendan a decir no, y a decir sí, que también es importante. ¡Nos vemos la próxima, Sevilla!". Además, el intérprete de 'Corazón partío' quiso dedicar unas palabras muy especiales a los sevillanos una vez terminado el concierto, a través de su cuenta de Instagram:

"Si las canciones pudieran elegir dónde volver a nacer, sospecho que muchas elegirían Sevilla. Mi Sevilla, del verbo Sevillar, de la misma conjugación del verbo amAR, disfrutAR y abrazAR. GRACIAS por darle la bienvenida a esta gira que nos empapa el corazón", han sido las emotivas palabras del artista. Y es que los asistentes a este primer concierto de la gira nacional de Alejandro Sanz vivieron varios momentos muy especiales.

Alejandro Sanz, maestro de ceremonias de una pedida de mano en pleno concierto

Llegaba la recta final del concierto cuando ha sucedido algo muy especial. Alejandro Sanz ha visto que se iba a producir una pedida de mano en pleno concierto entre dos de los asistentes al evento y ha decidido ceder todo el protagonismo a la pareja. El artista ha pedido que las cámaras se acercaran para captar el momento y ha cedido micrófonos para que todos los allí presentes fueran testigos de este momento mientras el futuro marido se arrodillaba.

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"Te quiero con locura y quiero pasar toda mi vida contigo. ¿Te quieres casar conmigo?", han sido sus palabras. La mujer no se lo ha pensado mucho y, en seguida, ha respondido que sí. Después, le han confesado al cantante que tienen una hija a la que le pusieron el nombre de Alejandra por él. Mientras tanto, las pantallas grandes instaladas en el recinto La Cartuja han retransmitido el momento a los miles de asistentes al concierto.

Alejandro Sanz recuerda a la periodista Ana García Romero en su concierto de Sevilla

Otro de los momentos más destacados y emotivos de este concierto en Sevilla ha sido cuando Alejandro Sanz ha concedido unas palabras a Ana García Romero, periodista fallecida hace una semana debido a un cáncer de páncreas. Ha tenido lugar cuando el artista, que estaba a punto de cantar 'Hoy me siento bien', le ha dedicado la canción con las siguientes palabras: "Iba a venir al concierto pero se fue hace unos días. Ana, Anita, te quiero cariño. Dios me la bendiga siempre. Qué mujer, qué personalidad, y qué bonito corazón. Esta canción es para ti".