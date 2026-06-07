Iván Sevilla 07 JUN 2026 - 11:20h.

Primavera Sound "es talento, creatividad y una forma de mostrar al mundo una Barcelona y una España diversas", definió Pedro Sánchez

El líder socialista resalta que el evento promueve "valores como la paz, la solidaridad y la defensa de una cultura que nos une"

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BarcelonaEl Primavera Sound de Barcelona, que dio inicio a la temporada fuerte de festivales en nuestro país, contó con la presencia de Pedro Sánchez, quien sorprendió acudiendo al evento y saludando a algunos artistas.

Junto a su mujer Begoña Gómez y también el presidente de la Generalitat Salvador Illa, el líder del Gobierno español pudo disfrutar de los conciertos del 6 de junio, ya por la tarde-noche, tras las cancelaciones del día 4.

Esta vez la buena meteorología sí acompañaba y el presidente del Gobierno se mostró muy sonriente durante su paseo por varias estancias del recinto. Después publicó un vídeo en redes sociales con imágenes de la visita.

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Al ritmo de la canción 'She's my collar' (feat. Kali Uchis) de la banda británica Gorillaz, Pedro Sánchez resumió su recorrido por un Primavera Sound que describió así: "Es mucho más que música".

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"Es talento, creatividad y una forma de mostrar al mundo una Barcelona y una España abiertas, diversas y llenas de energía", definió en su cuenta oficial de Instagram sobre el festival de "éxito internacional".

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El socialista cree que precisamente esa fama que ha ganado "habla de una sociedad plural que entiende la cultura como un espacio de encuentro, convivencia y libertad".

"Paz, solidaridad y defensa de una cultura que nos une"

Tras agradecer "a todas las personas que lo hacen posible año tras año", el presidente del Ejecutivo nacional quiso resaltar también "el compromiso" que demuestra el evento "con valores como la paz y la solidaridad".

Así como "la defensa de una cultura que nos acerca y nos une", concluyó en su publicación. Pedro Sánchez no solo fue al Primavera Sound de Barcelona por los conciertos. Por otro lado, habló brevemente con cantantes que se encontró.

Entre ellos, la ganadora de Operación Triunfo 2017 Amaia Romero o el 'extriunfito' de la edición del 2023 Juanjo Bona también, además del músico y compositor inglés Damon Albarn.

Con una sonrisa de oreja a oreja en muchos momentos, como se ve en el vídeo, el líder del PSOE participó incluso en un podcast y aprovechó que en uno de los letreros del festival pone 'No a la guerra' para grabarlo unos segundos.