Juan Arcones 12 JUN 2026 - 06:00h.

'El día de la revelación', su nueva película sobre vida alienígena, llega a los cines este 12 de junio

180 dólares por 10 horas de rodaje y una petición inusual: la rara oferta de casting para la nueva película de Steven Spielberg

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Tarde o temprano seremos conscientes de la suerte que tenemos de seguir pudiendo disfrutar de un genio como Steven Spielberg que, a sus casi ochenta años, sigue haciendo películas que nos hacen vibrar. Si bien es cierto que sus últimas dos décadas han estado repletas de altibajos (¿alguien se acuerda de ese desastre que fue ‘Mi amigo el gigante’?), su pulso cinematográfico sigue casi intacto. Su última película, sin ir más lejos, fue ‘The Fabelmans’, que hacía un repaso a su vida, y a por qué había querido dedicarse al mundo del cine. Multinominada a los Oscar, fue una muestra más de su buen hacer.

Por eso la expectación de su nueva historia, ‘El día de la revelación’, está por las nubes. Porque no solo es un nuevo trabajo del que fuera conocido como 'El Rey Midas de Hollywood', sino porque regresa a un tema que le ha obsesionado durante varias décadas: los extraterrestres. Todos nos hemos hecho la pregunta alguna vez. ¿Estamos solos en el Universo? La serie de ‘Expediente X’ introdujo el concepto de manera brillante en una nueva sociedad que crecía paralelamente al auge de internet y de las teorías de la conspiración. Es algo que siempre nos ha intrigado, y Spielberg siempre ha dado buena cuenta de ello.

Ahí están sus ejemplos en su filmografía: ‘Encuentros en la tercera fase’, una de esas películas que definen carreras; ‘E.T. El extraterrestre’, quizá una de las más recordadas del cine de los 80, con una bso magistral del maestro John Williams; ‘La guerra de los mundos’, un remake de la historia de H.G. Wells, que contó con Tom Cruise como protagonista, y que cuenta con una primera hora de auténtico cine. Y, en menor medida, ‘Indiana Jones y el reino de la Calavera de Cristal’, muy infravalorada, sobre todo por llegar demasiado tarde.

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Ahora le toca el turno a ‘El día de la revelación’, protagonizada por una inmensa Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth y Colman Domingo. Pero, ¿por qué volver ahora al cine de extraterrestres? La respuesta la tiene el propio Spielberg, y su creencia cada vez más firme de que realmente no estamos solos en el Universo… y que ya hemos establecido un primer contacto, aunque la gran parte de la sociedad ni siquiera se lo plantee. Así lo ha contado durante la gira promocional de la película.

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Steven Spielberg cree en los extraterrestres

"Mi madre siempre decía: ‘No seamos tan engreídos como para pensar que somos la única vida inteligente en el universo’”, explicó el director en la antesala del estreno de su última película. "Si alguna vez encuentro un extraterrestre no le diría nada, prefiero escucharle", comentó también en una entrevista para 'El Mundo'. Pero, donde más se ha explayado sobre su nuevo proyecto, ha sido en una entrevista para el medio 'Entertainment Weekly'.

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“Estoy tan emocionado y nervioso ahora como cuando hice esto por primera vez [en 1971] para ‘El diablo sobre ruedas’. Así que eso no ha cambiado. Ese nivel de emoción y estrés es absolutamente algo que no envejece. Envejezco, pero eso no”, explicó al inicio de la entrevista. “El corazón de ‘El día de la revelación’ es la pregunta: ¿dónde ha ido nuestra empatía? ¿Un día de la revelación reuniría lo que se ha dividido o repararía lo que está roto? Y creo que esa fue la conexión personal para mí. Está más el foco en la historia de la conexión humana que en una posible y esperada conexión entre los humanos y una civilización extraterrestre”.

“Durante ocho décadas ha habido oleadas de avistamientos que aparecen con fuerza y luego desaparecen durante varios años, para después volver a surgir de nuevo", explica el director que, tras el estreno de ‘Encuentros en la tercera fase’, empezó a poner en duda la existencia de vidas fuera de nuestro planeta debido a la falta de pruebas reales. "Pero después de que se inventara el smartphone, de repente empezó a difundirse cada vez más evidencia visual muy creíble, no solo aquí en este país, sino en todos los países del mundo”.

"Yo no he visto ningún ovni, y eso me fastidia un poco, porque de entre toda la gente que no ha visto ovnis, ¡yo soy el tipo que ha hecho películas de ovnis como John Ford hacía westerns! Y aun así, no he visto ninguno con mis propios ojos", dice Spielberg. "Pero, basándome en la enorme cantidad de pruebas visuales y testimonios existentes, no tengo ninguna duda de que hemos sido visitados por especies procedentes de otros mundos desde Roswell, en 1947. Antes era menos creyente porque siempre decía: 'Tengo que ver uno para creer en él', pero ahora hay demasiadas pruebas circunstanciales".

El legendario director se refiere al artículo de 2017 del New York Times que habló públicamente sobre el Programa de Identificación de Amenazas Aeroespaciales Avanzadas (Advanced Aerospace Threat Identification Program) del gobierno de Estados Unidos. Un programa financiado con 22 millones de dólares, y que según el gobierno cesó sus actividades en 2012, aunque muchas fuentes indican que sigue desarrollándose. Todo lo inició el senador demócrata Harry Reid. “No tenemos las respuestas pero tenemos muchos elementos para justificar el hacerse preguntas”, escribió en su cuenta de X (antes Twitter) personal.

Así que, con lo que tenemos a estas alturas sobre la mesa, nuestro querido Spielberg está más convencido que nunca de que hay vida más allá de nuestras fronteras. O, como diría Fox Mulder, uno de los protagonistas de ‘Expediente X’… La verdad está ahí fuera.