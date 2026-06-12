La quinta entrega de la saga de Pixar recuperará a Woody y abordará el impacto de la tecnología en los niños

El ayuntamiento de Elche, Alicante, cancela el concierto de Beret en NITS de Festa tras la detención del artista por presunta agresión sexual

Compartir







"Hasta el infinito y más allá". La mítica saga de Pixar regresa con 'Toy Story 5', una nueva entrega que recuperará a Woody y Buzz Lightyear después de que el vaquero decidiera emprender una nueva vida lejos de un niño con el que jugar.

La historia, sin embargo, no había terminado, la quinta película promete reunir de nuevo a los juguetes más famosos del cine y hacerlo con varias sorpresas en forma de cameos. Una de las grandes novedades de la cinta será la presencia de Taylor Swift, cuyo papel se había mantenido en secreto hasta ahora. La cantante también pondrá música a la nueva aventura de los juguetes.

PUEDE INTERESARTE Muere el pintor británico David Hockney a los 88 años: una leyenda del arte contemporáneo

Junto a ella, Bad Bunny y Penélope Cruz participarán en la película con diferentes apariciones y voces de personajes. La actriz española dará vida a un flamenco que, como otros juguetes, teme quedar relegado por la irrupción de la tecnología.

La tecnología, el gran desafío de los juguetes

La nueva entrega reflejará una preocupación muy presente en la sociedad actual, la relación de los más pequeños con las pantallas y los dispositivos electrónicos. La trama mostrará cómo los juguetes tradicionales vuelven a sentirse olvidados ante el auge de la tecnología: "Todo cambia cuando llega la tecnología", mientras los personajes se enfrentan a un enemigo que, al mismo tiempo, puede convertirse en su salvador.

La pequeña Bonnie, protagonista de las últimas entregas, también se verá inmersa en ese conflicto, "basta de pantallas por hoy", se escucha en uno de los avances, en una clara referencia al debate actual sobre el uso de la tecnología entre los niños.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Un Woody más envejecido para una nueva misión

Ante el riesgo de caer en el olvido, Woody y el resto de sus viejos amigos volverán al rescate. El icónico sheriff aparecerá con una imagen más envejecida y dispuesto a demostrar que los juguetes tradicionales todavía tienen mucho que ofrecer.

La película busca así conectar con varias generaciones de espectadores y reflejar, a través de sus personajes, los cambios que vive la sociedad. Los responsables de la película han querido trasladar a la gran pantalla una realidad que preocupa a muchas familias: la creciente dependencia de las nuevas tecnologías y la pérdida del juego tradicional.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Con humor, nostalgia y nuevos personajes, 'Toy Story 5' aspira a conquistar tanto a quienes crecieron con la saga como a las nuevas generaciones, manteniendo vivo el espíritu de una de las franquicias más exitosas de la historia de la animación.