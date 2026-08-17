La alternativa al Caminito del Rey que también se encuentra en Andalucía

Un rival digno que muchos senderistas ni siquiera saben que existe, y está en la misma comunidad autónoma

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Desde su reapertura al público en 2015, tras años de clausura por las condiciones de deterioro que le habían valido el pintoresco calificativo de "uno de los caminos más peligrosos del mundo", el Caminito del Rey, en el Desfiladero de los Gaitanes malagueño, se ha consolidado como uno de los grandes fenómenos turísticos del sur peninsular. Consta de 8,6 kilómetros de pasarelas de madera adosadas a las paredes verticales del cañón del río Guadalhorce, y se tarda en recorrerlo aproximadamente cuatro horas, con una afluencia de casi medio millón de senderistas anuales.

La demanda ha superado con creces la oferta y esto ha hecho que los viajeros busquen rutas alternativas que ofrezcan una experiencia comparable sin la sobrecarga logística y económica del original. La más completa y menos publicitada de estas se encuentra a apenas cinco horas por carretera de la costa malagueña, en el corazón del mayor espacio natural protegido de España: el Sendero del Río Borosa, un itinerario de veintitantos kilómetros de longitud máxima situado en el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas.

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Un afluente del Guadalquivir que talla cañones

El río Borosa es un afluente relativamente corto del Guadalquivir, con apenas quince kilómetros de recorrido total, que nace a unos trescientos metros de la Laguna de Aguas Negras, drena parte del sector oriental de la sierra jienense y desemboca en el gran río andaluz tras atravesar sucesivamente las Cerradas de Puente Toba, Puente Piedra y de Elías, tres estrechamientos calcáreos que la erosión hidráulica ha ido cincelando durante milenios.

Es en esos tres estrechamientos, y especialmente en el último de ellos, donde el sendero exhibe sus credenciales de rival serio del Caminito. El acceso al inicio de la ruta se sitúa en el término municipal de La Iruela, entre los núcleos de Arroyo Frío y Coto Ríos, a la altura del kilómetro 48 de la carretera A-319 del Tranco, con aparcamiento junto a la Piscifactoría y al Centro de Interpretación Fluvial del río Borosa.

Se trata de un tramo aproximado de mil doscientos metros de pasarelas de madera colgantes ancladas a la pared del cañón, sobre las aguas cristalinas del Borosa. La senda fue originalmente un camino de pescadores, y salva un estrechamiento espectacular en el que las paredes calcáreas se aproximan hasta rozarse por encima, generando un microclima húmedo que alimenta una vegetación de ribera exuberante: musgos, helechos, tejos ocasionales y una lámina permanente de reflejos esmeralda que sirve de espejo al senderista.

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Su paralelismo con el Caminito del Rey es tan literal como razonable, con una diferencia sustantiva y a favor de la ruta jienense, ya que aquí no es necesaria una reserva previa, ni pagar entrada, ni el uso obligatorio de casco protector (aunque siempre sea recomendable).

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Las pozas, las cascadas y los túneles

Al superar la Cerrada, el itinerario ofrece varios finales alternativos según la ambición del caminante. La opción corta, de 7-8,5 kilómetros en total, ida y vuelta, concluye tras haber recorrido las pasarelas y regresa al punto de partida en unas dos horas escasas.

La versión intermedia alcanza la Central Hidroeléctrica, con catorce kilómetros ida y vuelta, y añade la contemplación de la Cascada del Salto de los Órganos, un chorro de agua libre de entre sesenta y setenta metros de caída que se despliega sobre la roca desnuda.

La versión larga tiene veintitrés kilómetros, con cerca de novecientos metros de desnivel acumulado, y prolonga su recorrido más allá de la central por una red de túneles y galerías abiertas que acompañan al canal artificial construido para alimentar la turbina, y termina en la Presa y la Laguna de Aguas Negras, en las inmediaciones del propio nacimiento del río y de las Lagunas de Valdeazores, un ecosistema de alta montaña radicalmente distinto al bosque de ribera del arranque.

Un fauna que el Caminito no tiene

La diferencia decisiva respecto del original malagueño reside en la biodiversidad del entorno. Mientras el Desfiladero de los Gaitanes ofrece un cañón monumental y una espectacular vista aérea, el Sendero del Borosa despliega el catálogo faunístico del Parque Natural más extenso de España. Así, la cabra montés visita con frecuencia las paredes verticales al alba y al ocaso, el buitre leonado planea en las térmicas del cañón durante las horas centrales del día, y el gamo, introducido en la sierra como pieza cinegética a mediados del siglo XX, aparece con relativa regularidad en las zonas boscosas del ascenso final. La flora acompaña con una veintena de endemismos ibéricos, entre los que destaca la Aquilegia cazorlensis, exclusiva del parque.

El Sendero del Río Borosa demuestra que el Caminito del Rey tiene, sin salir de Andalucía, un rival digno que muchos senderistas ni siquiera saben que existe.