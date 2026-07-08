La noticia de su ruptura ha pillado por sorpresa a sus seguidores, sobre todo porque llega con una intensa gira de conciertos ya programada

La orquesta tinerfeña Nueva Línea se separa por "diferencias en la forma de gestionar la imagen"

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Lo que parecía el mejor momento de la carrera de Nueva Línea ha terminado convirtiéndose en una de las noticias más comentadas de las últimas horas. La orquesta canaria, un auténtico fenómeno viral gracias a temas como 'Un beso', 'Noche de copas' o su reciente colaboración con Quevedo en 'Al Golpito', ha anunciado su separación, siendo este el fin de la etapa de su actual formación vocal.

La noticia ha pillado completamente por sorpresa a sus seguidores, sobre todo porque llega en plena temporada de verano, con una intensa gira de conciertos ya programada y el mismo día del lanzamiento del videoclip de su colaboración con Quevedo.

Tal y como señalaban en el comunicado, el grupo explica que la decisión responde a "diferencias en la forma de entender y gestionar la imagen del grupo", confirmando además un cambio en su formación vocal.

Desde la orquesta aseguran que el resto del proyecto continúa adelante y que ya trabajan para mantener la actividad habitual, advirtiendo de que podrían producirse modificaciones puntuales en la agenda de actuaciones mientras reorganizan el espectáculo.

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Sin embargo, el texto no aclara qué integrantes abandonan el proyecto ni ofrece más detalles sobre las razones que han llevado a esta ruptura.

La versión de la dirección del grupo

Tras hacerse público, el periodista Javi Hoyos ha aportado información adicional sobre el conflicto.

Según explica el creador de contenido, tras hablar con la dirección de Nueva Línea, desde la organización mantienen que la situación llevaba tiempo deteriorándose, hasta el punto de que las discrepancias entre las integrantes del grupo y la dirección habrían terminado siendo irreconciliables.

De hecho, desmienten que la decisión haya llegado por parte de José Joaquín Marrero, director musical. Habrían sido las propias artistas las que han puesto punto y final al grupo.

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Las polémicas

Uno de los episodios que más repercusión ha tenido es el relacionado con un tatuaje que las cuatro vocalistas se hicieron tras su colaboración con Quevedo.

De acuerdo a la información del 'influencer', las artistas acudieron a un estudio de tatuajes para tatuarse una referencia a 'Al Golpito'. La tatuadora publicó un vídeo mostrando ese momento, pero, siempre según esta versión, la dirección se habría puesto en contacto con ella para pedirle que eliminara la publicación porque no contaba con su autorización.

La propia tatuadora respaldó esa versión, asegurando que recibió esa petición y dejando entrever que la forma de gestionar este tipo de situaciones podía acabar generando desgaste entre las artistas. Pero las diferencias acumuladas iban mucho más allá de ese incidente.

Según explica, las vocalistas ya arrastraban cierto malestar por diversas situaciones relacionadas con la gestión del proyecto. Entre ellas hace referencia a la creación de un contrato y las informaciones difundidas por el periodista canario Adolfo Rodríguez acerca de los cachés y las condiciones económicas de las integrantes, circunstancias que, según esta versión, habrían incrementado la sensación de frustración dentro del grupo.

Además, las artistas habrían publicado un vídeo polémico en sus redes sociales que desde la dirección interpretaron como "una falta de respeto" ya que no cumplía con las expectativas de lo que se pretendía trasladar con la imagen del grupo. Fue entonces cuando les pidieron que eliminaran la publicación, una reacción que, para ellas, fue la gota que colmó el vaso, alegando que las condiciones del contrato eran "abusivas" y que no querían seguir adelante.

"Me comentan desde la dirección que las van a apoyar en su nuevo camino pero que no van a consentir que se esté manchando la imagen de Nueva Línea y se digan mentiras como, por ejemplo, que vivían amenazadas y que no podían conceder entrevistas si la dirección no lo aprobaba y si no salían todos los integrantes", indica Hoyos.

Mientras tanto, la formación afronta ahora uno de sus momentos más delicados desde que se convirtió en un fenómeno viral en redes sociales, con el reto de mantener el éxito alcanzado pese a la marcha de las voces que habían contribuido a impulsar su popularidad durante el último año.