El popular grupo musical ha decidido colarse de incógnito en varios de los grandes festivales españoles como carta de presentación de su última canción y ante su nuevo álbum

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Arde Bogotá ha conseguido firmar uno de los momentos más comentados del arranque del Mad Cool 2026. Este pasado miércoles, la banda cartagenera apareció por sorpresa en el cartel bajo un nombre completamente desconocido para el gran público, 'Bigger Splash', haciendo creer a los asistentes que se trataba de un nuevo proyecto. Sin embargo, lo que parecía el debut de una formación emergente escondía en realidad a uno de los grupos más influyentes del panorama musical español actual, que volvió a demostrar por qué se ha convertido en uno de los grandes referentes del rock nacional.

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La estrategia estaba diseñada. Durante días, el nombre de Bigger Splash figuró en la programación del festival sin ofrecer apenas pistas sobre quién se encontraba detrás. La ausencia de información alimentó la curiosidad de los asistentes, aunque los seguidores más fieles de Arde Bogotá comenzaron a sospechar al comprobar que ese era el título del nuevo sencillo que el grupo acababa de publicar.

Finalmente, cuando Antonio García, Dani Sánchez, Pepe Esteban y José Ángel Mercader saltaron al escenario, la incógnita quedó resuelta entre una explosión de aplausos, gritos y emoción.

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Los detalles de su aparición sorpresa

La actuación, celebrada en una carpa de aforo reducido, provocó que cientos de personas hicieran cola con la esperanza de confirmar los rumores. Muchos de ellos acertaron.

En cuanto comenzaron a sonar los primeros acordes, el recinto se transformó en una auténtica fiesta, con el público entregado desde el primer minuto a un directo que volvió a manifestar la conexión que la banda mantiene con sus seguidores.

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El grupo decidió utilizar el seudónimo Bigger Splash para colarse de incógnito en varios de los grandes festivales españoles. Tras sorprender en Madrid, la misma identidad aparecerá también en los carteles del Festival Cruïlla de Barcelona y del Bilbao BBK Live, convirtiendo el lanzamiento de su nuevo sencillo en un auténtico juego con el público.

La fórmula ha sido tan sencilla como efectiva. Allí donde el cartel anunciaba a un artista desconocido, los asistentes han terminado encontrándose con una de las bandas que más ha crecido en los últimos años. Un 'error' calculado que ha conseguido multiplicar la expectación y convertir cada aparición en un acontecimiento del que todo el mundo habla.

Sobre el escenario, Arde Bogotá volvió a hacer gala de las cualidades que han impulsado su meteórico ascenso. Su actuación sirvió además como carta de presentación de 'Bigger Splash', el segundo adelanto de la nueva etapa musical del grupo.

Después del lanzamiento de 'Instrucciones', publicado hace apenas unas semanas, la banda continúa desvelando las primeras piezas del que será su próximo trabajo discográfico, un álbum que ha despertado expectación entre sus seguidores y que marcará el relevo de 'Cowboys de la A3', el disco que terminó de consolidarlos como uno de los grandes nombres del rock español.