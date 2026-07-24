Un joven agredió con una botella a su padrastro para proteger a su madre, víctima de violencia de género, en Oviedo

Un joven agrede con una barra de hierro a su padrastro para proteger a su madre en Oviedo: el hombre de 59 años, herido y detenido

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OviedoSegún pasan las horas, se van conociendo más detalles del suceso protagonizado por un hombre y por su hijastro durante la noche del miércoles 22 de julio en Oviedo, Asturias. Esa noche, un joven agredía con una botella a su padrastro para proteger a su madre, víctima de violencia de género.

El medio de comunicación 'La Nueva España' ha podido conocer que el joven propinó un golpe con una botella de cristal a su padrastro para intentar proteger a su progenitora. En un primer momento, se informó que el joven había propinado un fuerte golpe con una barra de hierro a su padrastro. Sin embargo, ahora se ha podido conocer gracias a la Policía que el hijo de la vícitma de violencia de género agredió a este hombre con una botella.

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Los momentos de tensión en las calles de Oviedo

Nada más recibir el golpe, el hombre salió a la calle con un cuchillo de grandes dimensiones, semidesnudo y ensangrentado, escena que causó momentos de tensión en las calles de Oviedo.

"El impacto le causó una herida de consideración y salió corriendo a la calle, sin apenas ropa, cubierto de sangre y con el cuchillo en la mano. Su presencia generó momentos de tensión entre quienes se encontraban en la zona. La llamada de alerta se produjo a las 22.10 horas y movilizó a efectivos de la Policía Nacional, la Policía Local y los servicios sanitarios", detallan desde el medio de comunicación anteriormente citado.

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Agrede a su padrastro para proteger a su madre

La agresión del joven a este hombre de 59 años se ha producido cuando, presuntamente, el hombre estaría pegando a su pareja, madre del joven. El suceso ocurrió durante la noche de este pasado miércoles 22 de julio.

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Sobre las 22:10 horas de la noche el servicio de emergencias de Asturias recibió una llamada en la que denunciaba la agresión. Justo en ese momento, se movilizó un despliegue de efectivos de la Policía Nacional, la Policía Local y los servicios sanitarios.

Los primeros en llegar a la vivienda fueron varios agentes de la Policía Nacional que encontraron herido al hombre de 59 años y solicitaron la presencia médica. Fue entonces cuando el centro coordinador "movilizó hasta General Elorza una UVI móvil, cuyo equipo médico atendió al herido en un primer momento en el propio lugar de los hechos para estabilizarlo antes de proceder a su evacuación al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA)", recogen desde 'LNE'.

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Delito de violencia de género y de violencia doméstica

Una vez trasladado al centro hospitalario, la Policía Nacional recabó pruebas y testimonios para investigar el caso y ha imputado al hombre de 59 años un delito de violencia de género.

Además, el joven que habría agredido a su padrastro para proteger a su madre ha sido trasladado hasta las dependencias policiales para tomarle declaración y está siendo investigado por un delito de violencia doméstica.

El 016 atiende las 24 horas del día

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es ; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.