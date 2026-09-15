La organización defiende que su "prioridad" es que los espectadores puedan disfrutar de este espacio de reflexión y que el encuentro pueda celebrarse con normalidad

Sorogoyen y otras figuras de la cultura suspenden su participación en el Festival de las Ideas por los vínculos de un patrocinador con Israel

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El Festival de las Ideas de Madrid afronta un cambio de última hora a apenas dos días de que arranque su nueva edición. Allianz ha decidido desvincularse del certamen y retirar su apoyo económico como patrocinador después de que varias de las personalidades invitadas hayan puesto en suspenso su participación para reclamar a la organización que rompiera su relación con la compañía por sus vínculos con Israel.

La decisión ha sido confirmada este martes, 15 de septiembre, a Europa Press por fuentes del propio Festival de las Ideas, que aseguran que la salida de Allianz se ha acordado de forma "conjunta".

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La organización defiende que su "prioridad" es que los espectadores puedan disfrutar de este espacio de reflexión y que el encuentro pueda celebrarse con normalidad.

El festival está previsto del jueves 17 al 20 de septiembre, por lo que la decisión se produce apenas 48 horas antes de su comienzo. La organización asume así la pérdida de su principal patrocinador y, con ello, el coste económico derivado de su salida, al considerar "difícil, si no imposible" encontrar un nuevo apoyo financiero en tan poco tiempo.

Esto se produce después de que un grupo de artistas, escritores, periodistas y otras personalidades vinculadas al programa comunicaran que dejaban "en suspenso" su participación. Entre ellos se encuentran el cineasta Rodrigo Sorogoyen, la presentadora Inés Hernand, la escritora Alana S. Portero y el cantante Rodrigo Cuevas.

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Los más de 30 firmantes reclamaban al festival que se comprometiera públicamente a "desvincularse de Allianz y a no aceptar apoyos económicos, ni en esta ni en futuras ediciones, de entidades que colaboran con el Estado de Israel en la destrucción del pueblo palestino".

La polémica se centra en las inversiones de Allianz y, de acuerdo a ellos, en su exposición a deuda pública israelí. En su comunicado, los artistas han aseverado que la compañía es actualmente "el mayor comprador mundial de bonos del Estado israelí" y la han calificado como "financiador fundamental del genocidio en curso".

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La protesta, sin embargo, pretendía desvincularse de cualquier señalamiento hacia las personas que forman parte del festival. "Nuestra decisión no pretende señalar ni denunciar a las personas que organizan, trabajan o participan en el festival", han explicado los firmantes.

Entre las personas que han suscrito el texto se encuentran Inés Hernand, Marta Sanz, Delameseta, Rodrigo Cuevas, Carolina Meloni, Clara López (Mesa Camilla), Mónica Egido, Paula Ducay, Inés García y Rodrigo Sorogoyen. También figuran Juan Evaristo Valls Boix, Fidel Moreno, Sergio C. Fanjul, Alana Portero, Laila Yousel Sandoval, Eugenia Tenenbaum, Locus, Nerea Pérez de las Heras, Alberto Velasco, Carlos del Castillo, El Niño de Elche, Paul B. Preciado, Javier Gallego, Máriam Martínez-Bascuñán, Carmen Pérez-Lanzac y Fernando Balius.