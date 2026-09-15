El encuentro, previsto entre el 17 y el 20 de septiembre, se enfrenta a una crisis tras el comunicado de figuras de la cultura en el que anuncian que "ponen en suspenso" su asistencia

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El Festival de las Ideas afronta a las puertas de su tercera edición una crisis que amenaza con alterar parte de su programación. Más de una treintena de figuras vinculadas al mundo de la cultura, el periodismo y la comunicación han anunciado que ponen en suspenso su participación en el encuentro previsto en Madrid entre el 17 y el 20 de septiembre. El motivo radica en la presencia de Allianz como patrocinador del evento y por los vínculos económicos que, según denuncian, mantiene la compañía con Israel.

Entre los nombres que han respaldado el comunicado se encuentran el cineasta Rodrigo Sorogoyen, la escritora Alana S. Portero, el filósofo Paul B. Preciado, el artista El Niño de Elche, las comunicadoras Inés Hernand y Nerea Pérez de las Heras, la escritora Marta Sanz, el artista Rodrigo Cuevas, la filósofa Laila Yousef Sandoval y el periodista y escritor Sergio C. Fanjul, entre otros.

La lista reúne a profesionales de disciplinas muy diferentes, unidos en esta ocasión por la situación del pueblo palestino.

"Tras conocer la participación de Allianz como entidad patrocinadora del festival de las ideas que se desarrollará del 17 al 20 de septiembre en Madrid, los abajo firmantes hemos decidido en conjunto poner en suspenso nuestra participación en esta edición hasta que el Festival no se comprometa públicamente a desvincularse de Allianz y a no aceptar apoyos económicos, ni en esta ni en futuras ediciones, de entidades que colaboran con el Estado de Israel en la destrucción del pueblo palestino", comienza la misiva.

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La polémica tiene su origen en el patrocinio de Allianz, compañía alemana de seguros que da nombre a uno de los principales espacios del festival. En concreto, la Plaza de España acogerá el denominado Escenario Allianz, mientras que el Círculo de Bellas Artes contará también con un Espacio Allianz dedicado a cuestiones relacionadas con el autocuidado, la salud emocional y el bienestar integral.

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Los firmantes sostienen que la aseguradora mantiene una relación económica con el Estado de Israel que consideran incompatible con su participación en un festival cultural que, este año, tiene como eje temático el cuerpo. Su denuncia se centra en las inversiones de Allianz en bonos del Estado israelí.

"El gigante aleman de seguros, Allianz, es hoy en dia el mayor comprador mundial de bonos del Estado israeli y, por tanto, financiador fundamental del genocidio en curso. Allianz no puede alegar desconocimiento porque su nombre figura en el informe de 2025 de la relatora de Naciones Unidas Francesca Albanese 'De la economía de la ocupación a la economia del genocidio'", continúa el mensaje.

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Asimismo, han aseverado que toman esta decisión "desde la diversidad de voces y de perspectivas, pero unidos en una posición común de solidaridad con el pueblo palestino y de rechazo a cualquier forma de complicidad cultural o empresarial con la vulneración de los derechos humanos. Nuestra decisión no pretende señalar ni denunciar a las personas que organizan, trabajan o participan en el festival".

Y manifiestan: "La cultura no es un espacio neutro: es un campo atravesado por relaciones de poder, intereses económicos y conflictos políticos. Un Festival de las Ideas que hace del cuerpo su tema central de reflexión no puede, al mismo tiempo, contribuir a blanquear a los actores económicos que permiten que tenga lugar un exterminio, una ocupación y un apartheid".