La serie 'Widow’s Bay' ha alzado el premio a mejor proyecto de comedia, mientras que su protagonista, Matthew Rhys, ha obtenido dos premios Emmy a mejor actor

La serie médica 'The Pitt' se ha hecho con el premio a mejor serie dramática por segundo año consecutivo en una noche en la que también se ha honrado la memoria de grandes estrellas de Hollywood

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Los Ángeles ha acogido este lunes la 78º edición de los premios Emmy en los que 'La maldición de Widow’s Bay' se ha impuesto con seis premios, sumando un total de 14 galardones. Una noche en la que también se ha honrado la memoria de grandes estrellas de Hollywood.

Hollywood se ha vestido de gala para acudir a la gran fiesta del cine estadounidense, por cuyas alfombras han pasado las caras más reconocidas del sector. Una gala que no se ha olvidado de rendir homenaje a la leyenda del country Dolly Parton, la actriz Catherine O’Hara y el director de cine Rob Reiner, fallecidos después de la última edición de los premios más prestigiosos de la televisión.

'La maldición de Widow’s Bay', 'The Pitt' y 'DTF St. Louis', los tres favoritos

La serie 'La maldición de Widow’s Bay' ha alzado el premio a mejor proyecto de comedia, mientras que su protagonista, Matthew Rhys, ha obtenido el Emmy a mejor actor de comedia. El actor británico se convirtió en el primero en proclamarse campeón en dos categorías a mejor actor principal, tanto por 'Widow's Bay' como por la miniserie 'The Beast in Me'.

La serie de Apple TV también se ha proclamdo campeona en las categorías a mejor actor y actriz de reparto, cuyo galardones fueron para Stephen Root y Kate O’Flynn, además de recibir el premio a mejor guión y mejor dirección para una serie de comedia.

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La serie médica 'The Pitt', una de las grandes favoritas, se ha hecho con el premio a mejor serie dramática por segundo año consecutivo y Noah Wyle ha alzado el premio a mejor actor por este drama.

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Por su parte, 'DTF St. Louis' se ha llevado el Emmy a mejor miniserie, que también ha alzado los premios a mejor actor y actriz secundaria, entregados a David Harbour y a Linda Cardellini.

Otros actores y actrices galardonados

El premio a mejor actriz en una serie de comedia ha sido para su competidora Jean Smart, por su papel en 'Hacks', mientras que Sally Field ha ganado el premio por la miniserie 'Remarkably Bright Creatures', convirtiéndose en la actriz más longeva en conseguir un Emmy.

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El premio a mejor actriz en una serie de drama ha sido para Rhea Seehorn por su actuación en 'Pluribus', mientras que Allison Janney se ha llevado el Emmy a mejor actriz secundaria por la serie dramática 'The Diplomat'. Tom Pelphrey lo ha hecho en la categoría de mejor actor secundario por su papel en 'Task'.