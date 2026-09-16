Hablamos con el actor de su recorrido profesional a propósito del estreno de ‘Bestseller’, la obra que protagoniza en el Teatro Pavón de Madrid

Nacho reflexiona con nosotros sobre el éxito y recuerda los años en los que no podía vivir de la interpretación

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El éxito puede ser protagonizar durante casi dos décadas una de las series más longevas de la televisión, que te reconozcan por la calle o poder llenar teatros. Pero para Nacho Guerreros tiene bastante más que ver con algo aparentemente más sencillo: levantarse cada mañana sabiendo que puede dedicarse a aquello que siempre quiso hacer.

El actor, al que millones de espectadores conocen como Coque por ‘La que se avecina’, sabe que llegar hasta ese punto no siempre es fácil. Antes de conseguir vivir de la interpretación pasó años trabajando en otras cosas mientras intentaba abrirse camino en una profesión en la que tampoco existe la garantía de que el éxito vaya a continuar.

Nacho Guerreros protagoniza 'Bestseller'

Ahora, Nacho vuelve a encontrarse con el público madrileño con ‘Bestseller (La obra que Lorca nunca escribió)’, que se representa en el Gran Teatro Pavón de Madrid hasta el próximo 27 de septiembre. Escrita por Ozkar Galán y dirigida por Gabriel Olivares, la comedia cuenta también con Ana Arias, Rebeca Sala y Andrea Alvarado. En ella interpreta a Paco, un escritor con talento que no consigue la visibilidad que necesita, en una historia que juega con la obsesión por la popularidad, las ‘fake news’, la manipulación y la mercantilización del arte.

Hasta los 34 años no pude vivir de lo mío. Estuve muchos años peleando, trabajando en otras cosas, lógicamente, porque tienes que mantenerte y tienes que buscarte la vida

Hablar de cuánto vale el talento cuando nadie puede verlo conduce inevitablemente a hablar de éxito. También del suyo. "Yo creo que el éxito es convertir tu pasión, tu vocación en forma de vida y ser feliz con lo que haces", nos contó. Mucho antes de que Coque entrara en su vida, Nacho Guerreros tuvo que buscar otras formas de mantenerse mientras esperaba una oportunidad. Y después de llegar aparece otro reto: permanecer. "Una vez que llegas siempre tienes miedo a desaparecer. No puedes estar seguro 100% de que esto tiene una continuidad", reconoció.

El actor admite que el oficio tiene "muchas sombras" y concede especial importancia al entorno laboral. Aun así, al mirar su propia trayectoria tiene algo claro: "Yo tengo la conciencia tranquila. No he tenido que hacer nunca nada en la vida profesional que no quisiera hacer". En nuestra entrevista explicó, además, qué líneas nunca cruzaría para conseguir éxito, dinero o reconocimiento.

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El talento frente a la popularidad

‘Bestseller’ plantea también una disyuntiva: ¿de qué sirve ser muy bueno si nadie conoce tu trabajo? Para Guerreros, la interpretación es "una carrera de fondo" en la que se aprende y evoluciona con los años. La suya le ha llevado hasta un personaje que ya forma parte de la historia de ‘La que se avecina’, que el año que viene cumplirá 20 años. El actor reconoce que la serie le da "dinero" y "popularidad", pero también le ha permitido alimentar su gran pasión: el teatro. Nacho ha creado productoras e invertido parte de lo conseguido en televisión en impulsar proyectos sobre los escenarios.

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"A veces tengo un poco de síndrome del impostor"

Pese a tantos años de trabajo y popularidad, Nacho no siempre se siente cómodo con el ambiente que rodea a su profesión. Se define como “muy casero” y reconoce que prefiere trabajar y salir de gira a determinados eventos sociales. "A veces tengo un poco de síndrome del impostor. Cuando estoy con actores me cuesta entrar en ese ambiente", nos contó. Ahora vuelve a las tablas con ‘Bestseller’, una obra que precisamente cuestiona el talento, la popularidad y cuánto estamos dispuestos a sacrificar para alcanzar el éxito.

En el vídeo que encabeza esta noticia puedes ver nuestra entrevista completa con Nacho Guerreros. Dale play.

Ana Arias reflexiona sobre el precio del éxito: "Me encantaría decir que no, pero es mentira"

A raíz de su papel en ‘Bestseller’ junto a Nacho Guerreros, Ana Arias reflexionó en exclusiva sobre el éxito, el ego y la necesidad de reconocimiento en una profesión marcada por la exposición pública. La actriz habló también de la importancia de la imagen, sus límites para triunfar y los sueños profesionales que todavía le quedan por cumplir. Dale play.