Tras dos sonadas rupturas, cuatro hijos en común y su regreso a la capital española, la empresaria italiana se ha sincerado sobre su situación actual con el futbolista

Alice Campello acompaña a Morata en su presentación con el Leganés: gestos de complicidad tras la segunda oportunidad de la pareja

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Después de casi una década de relación, cuatro hijos, una boda, una primera renovación de votos, varias crisis, dos rupturas y hasta el inicio de los trámites de divorcio, Alice Campello y Álvaro Morata parecen haber encontrado de nuevo su lugar. Y ahora es la empresaria e influencer italiana quien ha dado un paso más al hablar públicamente de su matrimonio y confesar que le gustaría volver a dar el 'sí, quiero' al futbolista.

Campello se ha pronunciado sobre su relación con Morata este pasado domingo, 13 de septiembre, durante su asistencia a un evento celebrado en Madrid con motivo del Gran Premio de España de Fórmula 1.

En declaraciones recogidas por Europa Press, la italiana no solo ha dejado claro que atraviesa un momento feliz junto al padre de sus cuatro hijos, sino que también ha revelado que contempla renovar sus votos matrimoniales.

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"Es el hombre de mi vida. La verdad es que sí, hombre. Padre de mis cuatro hijos", ha asegurado cuando le han preguntado por Morata, reconociendo también que han atravesado momentos muy complicados.

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"Hay rachas buenas, rachas malas, como en todos los matrimonios", ha explicado. Para ella, sin embargo, lo importante ahora es que ambos continúan apostando por su relación y por la familia que han formado.

Pero la declaración más llamativa ha llegado cuando le han preguntado directamente si se plantearía volver a celebrar una boda con Morata. La creadora de contenido no ha ocultado sus deseos y ha aseverado que sí le gustaría renovar sus votos, aunque con una diferencia fundamental respecto a la primera vez.

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"La verdad es que sí, me gustaría hacerlo, pero con muchísima menos gente", ha subrayado. Y es que la empresaria tiene claro que, después de todo lo ocurrido durante los últimos años, una hipotética nueva ceremonia tendría un carácter mucho más privado y familiar.

"Solo los cercanos que nos han estado apoyando en estos últimos años. Y sí, sería algo muy íntimo con nuestros niños", ha añadido.

Su historia de amor

La relación entre Alice Campello y Álvaro Morata comenzó en 2016, cuando el futbolista militaba en la Juventus y la italiana vivía en Milán. El inicio fue rápido e intenso. Campello ha contado que Morata contactó con ella a través de Instagram y que, un año después de comenzar su noviazgo, el 17 de junio de 2017, la pareja se casó en Venecia.

Desde entonces llegaron sus cuatro hijos: los mellizos Alessandro y Leonardo, nacidos en 2018; Edoardo, en 2020; y Bella, en 2023.

En junio de 2022, además, ya protagonizaron una primera renovación de sus votos matrimoniales en Italia, una celebración en la que sus hijos tuvieron un papel protagonista.

Una primera ruptura que sorprendió a todos

Sin embargo, el verano de 2024 marcó un antes y un después en su historia. Después de celebrar juntos la victoria de España en la Eurocopa, Morata y Campello anunciaron en agosto su separación. La noticia sorprendió porque apenas unas semanas antes habían aparecido públicamente juntos y aparentemente felices.

Ambos dejaron claro entonces que no había terceras personas ni una falta de respeto detrás de la decisión. La ruptura llegó después de un periodo complicado en el que los dos reconocieron después que no supieron gestionar determinados problemas personales.

Cinco meses después, en enero de 2025, decidieron darse una segunda oportunidad y retomar su matrimonio.

La segunda ruptura, los trámites de divorcio y la reconciliación

Pero la reconciliación de 2025 tampoco puso punto final a los problemas. Después de volver a intentarlo, la relación atravesó una nueva crisis que terminó desembocando en una segunda ruptura. A finales de 2025 y principios de 2026 comenzaron a aparecer de nuevo señales de distanciamiento y finalmente trascendió que la pareja había iniciado los trámites de divorcio.

Parecía entonces que, después de casi diez años juntos, el matrimonio podía llegar definitivamente a su fin. Sin embargo, la historia volvió a dar un giro inesperado.

Durante la primavera de 2026 comenzaron a multiplicarse las señales de un nuevo acercamiento hasta que, el pasado mes de junio, se confirmó que Campello y Morata se habían dado una tercera oportunidad. La pareja fue vista junta en Madrid y después se mostraron públicamente de nuevo como pareja.

El regreso a Madrid ha acompañado además este nuevo capítulo. Morata fichó por el Leganés y la familia se ha instalado de nuevo en la capital española. Alice ha reconocido que está "feliz" con este cambio de vida y ha asegurado que Madrid es su "casa".