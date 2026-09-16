Raquel Noya A Coruña, 16 SEP 2026 - 04:30h.

El Sköl abre este jueves con un drakkar de ocho metros que hará de barra y una propuesta basada en cerveza artesana e hidromiel

El nuevo pub y restaurante vikingo de Santiago contará con 18 grifos, cocina a la brasa y una promoción de apertura con cien cañas gratis

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Que un barco haya atracado en Santiago de Compostela, a priori, sería algo imposible de relatar excepto que nos situemos en las inmediaciones del río Sar o pensemos en una barquita en el pequeño lago del Auditorio de Galicia; pero este jueves la ciudad tendrá algo todavía más difícil de imaginar: un drakkar vikingo de ocho metros de largo instalado en pleno casco histórico. Y sí, aunque pueda parecerlo, no es una metáfora.

La embarcación ha llegado hasta el antiguo local de La Radio para convertirse en el gran protagonista de Sköl, un nuevo pub y restaurante temático que abrirá sus puertas este jueves 17 de septiembre. Construida a tamaño real, será uno de los elementos centrales de un establecimiento que quiere trasladar a Santiago la estética y el ambiente de la cultura vikinga, de la mano del empresario Fran Corrochano y su socio Daniel Fervenza.

La propuesta combina madera, escudos, cerveza artesana e hidromiel con una cocina a la brasa. Pero, sin duda, será el barco el que acapare todas las miradas al entrar en el local. El propio drakar es la barra, mide ocho metros de longitud, cuenta con un mástil de 2,50 metros y está rematada con una cabeza de serpiente en la proa.

“Lo mejor es la cara de la gente cuando lo ve”, explica entre risas Fran Corrochano, a quien “pillamos” conduciendo a la capital gallega, acompañado de su amigo y colaborador Faura Balsa, el artista a quien le encargó esta “locura”.

Un barco construido en solo 15 días

La pieza, como decimos, ha sido realizada por el escultor Faura Balsa, que recibió de Corrochano un encargo poco habitual: "Siempre me vienen a la cabeza ideas un poco alocadas y mi amigo Faura me dijo que sí a todo", confiesa el hostelero.

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El reto fue convertir esa idea en una estructura capaz de ocupar buena parte del establecimiento. Balsa tuvo que completar el trabajo en apenas 15 días, con intensas jornadas que se alargaban hasta 14 horas. El escultor explica que el proceso requirió incluso improvisar una pequeña piscina en su casa para poder mojar la madera y darle la forma necesaria. “El resultado”, explica además, “es fruto de una investigación bastante intensa", señala.

Para Corrochano, el esfuerzo ha merecido la pena: "Es como tener un museo en el local", asegura. La reacción de quienes ya han podido verlo es precisamente uno de los aspectos que más destaca y prevé que será la misma que pongan los clientes que todavía no lo han visto.

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El antiguo local de La Radio se convierte en un templo vikingo

El nuevo Sköl ocupa un espacio de unos 230 metros cuadrados, mucho más amplio que el establecimiento que Corrochano abrió hace tres años en A Coruña, de unos 80 metros. Esa diferencia de tamaño ha permitido al empresario ampliar considerablemente la propuesta: “Da mucho juego”, explica, a lo que añade que “había mucho espacio para hacer algo grande”, y así ha sido. El local estará decorado con madera y escudos y contará también con una mesa de pulsos, futbolín y una máquina ‘arcade’.

La bebida tendrá un papel central. Habrá 18 grifos con diferentes referencias de cerveza artesana y también hidromiel, uno de los productos que el propietario quiere convertir en una de las señas de identidad del negocio. "Queremos potenciar el hidromiel y aprovechar el tirón que está teniendo la cerveza artesana", explica Corrochano, que considera que todavía existe margen para popularizar esta bebida en Galicia.

La oferta se completará con comida a la brasa. En los próximos días comenzarán a funcionar los fogones, con pescados, pulpo, vieiras, carnes y productos como el ‘porco’ celta o el jabalí.

De A Coruña a Santiago

El proyecto nació en A Coruña en 2023, cuando Corrochano abrió allí su primera taberna de inspiración vikinga. Ahora ha decidido trasladar la fórmula a Santiago y utilizar el antiguo espacio de La Radio, un local muy conocido por varias generaciones de compostelanos.

El objetivo no es únicamente atraer a turistas. "Los turistas son bien recibidos pero estamos más enfocados en la gente de Santiago, la que está todo el año", explica el responsable, que apuesta especialmente por el tardeo. El establecimiento abrirá desde las 11:00 hasta las 2:00 horas, y los fines de semana prolongará su actividad hasta las 4:00.

Además de la gastronomía y la bebida, el negocio prevé organizar actividades relacionadas con el mundo vikingo, como la presencia ocasional de trovadores que narrarán leyendas de los antiguos pueblos nórdicos. La elección de Santiago responde también a un plan de expansión. Tras la experiencia de A Coruña, los responsables del Sköl quieren seguir creciendo durante los próximos años y llevar el concepto a otras ciudades.

La apertura ya calienta las redes: cerveza gratis y peticiones desde Vigo

La llegada del nuevo local ya ha empezado a generar expectación en redes sociales. En Instagram, el establecimiento anunció su apertura con un mensaje en el que invitaba a los futuros clientes a "preparar armas, escudos y cuernos" para la inauguración de este jueves 17 de septiembre. La promoción tampoco ha pasado desapercibida: las cien primeras cañas de cerveza rubia serán gratis durante la jornada de apertura y, de jueves a domingo, la caña tendrá un precio promocional de 1,50 euros.

La publicación ha provocado comentarios con bastante sentido del humor: "Suertudo Santiago y los vikingos que estén allí de paso", escribe uno de los usuarios. Otro lo tiene claro y deja su particular visión: "¿A qué hora?... Porque por una cerveza gratis falto a clase".

Otros celebran directamente la llegada del concepto a Compostela con mensajes como "los Vikingos en Santiago, por fin" o defienden que la ciudad necesitaba propuestas diferentes: "Santiago necesita algunos locales con una escena alternativa a tanto discotequeo, y si tenéis artesanas e hidromiel tanto mejor". Y también han aparecido peticiones desde otras ciudades gallegas. "Os necesitamos en Vigo", reclamaba otro usuario.

Con la mente puesta en la ciudad olívica o no, este jueves será el momento de comprobar si el nuevo inquilino del mítico local de La Radio consigue conquistar Santiago. De momento, el drakkar de ocho metros ya está listo para recibir a sus primeros clientes en la capital gallega.