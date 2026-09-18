Celia Molina 18 SEP 2026 - 15:39h.

La presentadora de televisión pronunció un reivindicativo discurso tras recoger su Premio Cosmopolitan en la categoría de humor

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La cómica y presentadora de televisión Henar Álvarez fue una de las premiadas en la última gala de los Premios Cosmopolitan, en la categoría de humor. Y, como ya hiciera la periodista Nerea Pérez de las Heras en los Premios Ídolo, donde reivindicó, delante de las influencers más seguidas de España, que no "incitasen a las chavalas a consumir ropa y cosméticos para mantener su autoestima", Henar aprovechó el altavoz que le dio la revista femenina para hacer otra triple reivindicación.

Si Nerea se centró, además de la dictadura de la estética, en no colaborar con el genocidio de Palestina ni con organizaciones neonazis "que se quedaron con el dinero de las donaciones por la DANA", la ganadora de este premio ha puesto el foco, además de en la delgadez extrema, en otras dos cuestiones, como la necesidad imperativa de tener una formación académica más allá del "trabajo" de las redes y el pensamiento crítico frente a la compra compulsiva:

"No digáis que no es importante estudiar"

"Voy a pedir, literalmente, tres cosas muy sencillas para que le hagamos el mundo más fácil a las niñas que vienen y no se lo pongamos más difícil. Creo que lo podemos conseguir entre todas, de verdad. La primera, por favor, no deis mensajes en las redes sociales de que formarse no es importante o de que estudiar no sirve de nada. A lo mejor, la gente con apellidos compuestos puede comprar títulos y luego sus padres les colocan en algún lado, pero la gente de a pie no tiene esa suerte", dijo en el atril.

"Otro mensaje: intentemos, entre todas, que las niñas no odien su cuerpo desde que son ya menores. No puede ser que en 2026, otra vez, de repente, ser mujer y comer sea un acto revolucionario. Yo, cuando era pequeña, con 18 años, pedía que me regalaran el carnet de conducir, no que me pusieran labios", reivindicó.

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"Y también creo que es muy importante que no generemos una necesidad absurda de consumir un montón de cosas. Y, si lo hacéis, recordad que, además del beige y el azul marino, también hay más colores. Y, nada, yo creo que con estas tres cositas podemos hacer que las niñas crezcan sabiendo que no solo son un cuerpo y que la parte más sexy que tienen es el cerebro. Muchas gracias", concluyó la presentadora, a quien le entrego el premio la divertida influencer May Te.