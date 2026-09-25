La banda presentará el próximo 20 de febrero su nuevo trabajo en el Movistar Arena de Madrid

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La banda madrileña Alcalá Norte se prepara para un verdadero 'cañonazo': su primer Movistar Arena con un disco fresquito. "¿El segundo es mejor que el primero?", pregunta Rivas, cantante de la banda a sus compañeros. Carlos, bajista, tiene claro que sí.

Socarrones y directos con un hit que les persigue. "Parece como que a veces te preguntan como con miedo de que digas, vale, qué pesados con 'La vida del cañón', a nosotros nos mola ese tema y hablar de él", cuenta Barbosa, batería del grupo.

Su nuevo álbum se titula 'Dejémoslo como estaba' porque "estaba muy bien, no hay que enredar", añade el percusionista. Y es que pocos grupos cuelan a Nietzsche en sus letras. "Yo creo que es lo que dijo Barbosa de céntrate en estas letras que, milagrosamente nadie lo está haciendo", recuerda Rivas.

No muchos encuentran en Goya una musa. "Hay mucho Goya en el disco, se me presentó en el Escorial", apunta el vocalista de la banda.