Dos géneros de cine poco vistos en España llegan a Sitges para demostrar que con ingenio todo se puede conseguir

La continuidad del único cine de la Seu d'Urgell, Lleida, en el aire tras 75 años: "Nos da pena que no quede para la ciudad"

Compartir







El cine español cada vez tiene más recorrido, más voz, pero sobre todo más reconocimiento internacional en eventos importantes. Pero también dentro del país hay títulos reconocidos como lo es el festival de Sitges. Allí compiten varias películas españolas cuyos actores tratan de representar sentimientos diferentes, unos más angustiosos que otros.

'La muerte de Drácula', dirigida por Fernando Martínez y Juan González, conocidos como el dúo Burnin Percebes o 'El Exterior' de Víctor Moreno, son dos de los proyectos españoles que compiten en este festival catalán tan reconocido a nivel nacional.

Fernando, director de la primera película, confiesa al equipo que lo que quisieron hacer es acabar con el mito, acabar con el monstruo que tanto lleva aterrorizando con el paso de los años a muchas personas en el cine. O incluso, como Víctor, llevar el argumento de la película mucho más allá, tanto que incluso se inspire en la vida fuera de nuestro planeta.

Los recursos que ha utilizado cada película

La película 'El Exterior', como su propio nombre indica' muestra lo que podría haber más allá de la vida en la Tierra y de cómo una astronauta se prepara para investigar Marte. Lo que tienen en común estas dos películas es que son géneros que no suelen hacerse como creación propia en España por falta de presupuesto.

Pero muchas veces no hace falta mucho presupuesto, sino tener la idea perfecta para hacer la mejor creación audiovisual e "ir a lo más humano e íntimo", como explica el director Víctor Moreno. Planos cortos, que no necesitan de mucho decorado, nada más que "el de una pared", así es cómo han grabado la película de miedo este dúo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El escenario de Marte, por ejemplo, se ha recreado nada más y nada menos que en Fuerteventura. Todas estas creaciones encuentran su objetivo en Sitges, donde competirán por ver quién es la película que ha conseguido salir del paso siendo más ingeniosa.