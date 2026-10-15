Asun Chamoso 15 OCT 2026 - 05:30h.

Las hermanas Irene y Montserrat Guiu se han jubilado, no hay relevo generacional y las negociones con el ayuntamiento no han fructificado

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LleidaLa continuidad de los Cines Guiu está en el aire tras 75 años de historia. Un futuro incierto para el único cine de la Seu d'Urgell (Lleida) y también la sala de fiestas por la jubilación de las propietarias, las hermanas Irene y Montserrat Guiu, y la falta de relevo generacional. "Llevamos cinco que nos estamos jubilando, yo tengo 70 años y mi hermana 76, y decidimos parar la programación estable. No hemos desmantelado el equipamiento, que continúa abierto. Seguimos con la licencia", afirma Montserrat Guiu, copropietaria del complejo Guiu.

Después del verano el único cine comercial de la comarca del Alt Urgell, ha dejado de proyectar películas cada semana y solo mantiene un ciclo de cine francés. Tiene dos salas de proyección, una con 280 localidades y la otra con un centenar, que tenía una cartelera con largometrajes comerciales y también de autor o europeos. El complejo acoge una sala de fiestas icónica con dos espacios, que ahora se alquila para eventos privados, y cinco pisos en la parte superior.

Una situación de incertidumbre tras mantener conversaciones con el Ayuntamiento de La Seu d'Urgell para su adquisición. "Llevamos cinco años en negociaciones para todo el equipamiento porque es muy importante para el municipio y la comarca. Se ha dado servicio de cine, de sala de fiestas con conciertos, bailes y teatro. Como estamos en edad de jubilación, propusimos al ayuntamiento la compra. Dieron un sí inicial, pero ahora se han echado atrás. Estamos escuchando otras propuestas", explica. Y añade: "Nos da mucha pena pensar que las administraciones locales no sean capaces de valorar lo que este complejo significa. Y también nos da mucha pena que no quede para la ciudad y continúe. Como propietaria y ciudadana lamento que esta comarca no pueda disfrutar de los servicios que se dan. Es muy triste".

"Un punto de encuentro y patrimonio cultural"

Un espacio emblemático que su padre, Miquel Guiu, abrió como una sala de fiestas en los años cincuenta y en 1961 amplió con un cine. "Se hacían bailes de salón. Era donde se reunían los domingos. Por aquí han pasado Antonio Machín, Salomé tras ganar el festival de Eurovisión y orquestas destacadas como La Salseta del Poble Sec. En el cine, donde también se representaba teatro, pasaron artistas de la comedia catalana y cantantes como Antonio Molina o Manolo Escobar", recuerda.

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Montserrat lleva al frente del cine desde 1986 y su hermana Irene se ha encargado de la sala de fiestas. "Representa una activación cultural desde hace 75 años. Ha sido un punto de encuentro cada semana. Un lugar donde venían al cine, al teatro o a la sala de fiestas. De aquí, han salido muchas parejas. Ha ayudado al ocio y a la cultura. Es patrimonio cultural porque forma parte de nuestro crecimiento personal y social", subraya.

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"Un lugar único en el Pirineo"

El ciclo de cine francés está programado hasta el mes de diciembre. A partir de entonces, esperan encontrar una salida: "Tenemos un convenio con el consistorio para unos ciclos. Falta ver qué pasa. Estamos en una situación de esperar propuestas de la ciudadanía y también del mercado. Me gustaría que este complejo volviera a reactivarse con numerosas actividades por las características particulares que tiene. Es un lugar único en todo el Pirineo".

La situación del Guiu de la Seu d'Urgell se enmarca en una pérdida de oferta cinematográfica en el Pirineo de Lleida. Actualmente, Tremp y Vielha son las otras localidades que mantienen cines abiertos, que son de titularidad municipal. En cambio, el Cinema Avinguda de Puigcerdà bajó la persiana en 2023 después de 62 años.