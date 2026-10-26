La ayuda a domicilio se amplía más allá de las tareas domésticas con la nueva Ley de Dependencia

La ayuda a domicilio deja de circunscribirse a las paredes del hogar y pasa a cubrir el acompañamiento

La nueva Ley de Dependencia permitirá cobrar varias prestaciones a la vez: las ayudas pasan a ser compatibles

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Un mayor con dependencia moderada tiene consulta con el cardiólogo un jueves por la mañana. Su hija vive en otra ciudad y no puede acompañarle. El taxi lo lleva hasta la puerta del hospital, pero desde allí necesita a alguien que le sostenga durante el trayecto por los pasillos, le ayude a rellenar el formulario de admisión, le recuerde los medicamentos que toma, tome nota de lo que el especialista prescriba y le acompañe después a la farmacia y a la vuelta al domicilio.

Hasta ahora, el Servicio de Ayuda a Domicilio del sistema público de dependencia no cubría ese trayecto. Sus cuidadoras trabajaban puertas adentro del piso del beneficiario, con las horas concedidas destinadas a higiene, alimentación, movilidad interior y limpieza. La reforma de la Ley 39/2006 aprobada definitivamente por el Congreso el pasado 16 de septiembre de 2026 cambia esa realidad. La ayuda a domicilio deja de circunscribirse a las paredes del hogar y pasa a cubrir el acompañamiento en las gestiones que forman parte de la vida cotidiana fuera de la vivienda.

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Qué cubre ahora el servicio

El texto de la reforma incorpora al catálogo del SAD las llamadas Actividades Instrumentales de la Vida Diaria, categoría técnica de la geriatría y la terapia ocupacional que agrupa las tareas complejas necesarias para vivir de forma autónoma en la comunidad. La lista es concreta y coincide con las que hasta ahora asumía la familia por defecto:

Acompañamiento a consultas médicas (medicina de familia, especialistas, revisiones, análisis, pruebas diagnósticas)

Recogida de medicamentos en la farmacia

Realización de gestiones administrativas (banco para retirar dinero o firmar autorizaciones, ayuntamiento para trámites municipales, oficinas de la Seguridad Social o de Hacienda)

Compras en supermercados y comercios cercanos

Acompañamiento en actividades de socialización como salidas al parque o visitas a familiares.

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La cuidadora que hasta ahora entraba dos horas por la mañana para asear al beneficiario y prepararle el desayuno puede ahora, según el diseño del Programa Individual de Atención , destinar parte de esas horas, u horas adicionales, al acompañamiento externo. La lógica es clara: prevenir el aislamiento social del beneficiario, reducir la sobrecarga de la familia cuidadora y evitar la institucionalización temprana en residencias.

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Asistencia personal para cualquier edad y ámbito

La reforma consolida además una figura complementaria que hasta ahora tenía alcance restringido. La asistencia personal pasa a ser derecho subjetivo, con reconocimiento a cualquier edad (antes se limitaba en la práctica a menores en edad escolar y adultos en activo laboralmente) y a todas las áreas de la vida (antes se concentraba en educación y trabajo, ahora incluye ocio, formación permanente, participación cultural, deporte adaptado y acompañamiento sociocultural).

La diferencia entre asistencia personal y ayuda a domicilio ampliada es sutil pero relevante. La ayuda a domicilio se dirige al conjunto de las personas con dependencia reconocida y cubre las AIVD como complemento de las tareas de cuidado directo. La asistencia personal se dirige a personas con discapacidad o dependencia que quieren llevar una vida autónoma y necesitan apoyo específico para actividades concretas (asistir a clase, mantener un puesto de trabajo, ir al gimnasio), sin tareas domésticas asociadas.

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El nuevo cuidador y el banco de productos

El texto de la reforma introduce dos figuras más de relevancia práctica. La primera es la ampliación del concepto de cuidador no profesional. Hasta ahora, la Prestación Económica para Cuidados en el Entorno Familiar (PECEF) exigía vínculo de parentesco por consanguinidad o afinidad, con lo que no podían acceder amigos, vecinos ni parejas no casadas. La nueva ley abre la figura al "entorno relacional", con lo que la persona dependiente que vive sola sin familiares próximos podrá designar como cuidador a una amistad íntima, un vecino de confianza o su pareja de hecho.

La segunda es la creación de un banco público de productos de apoyo. Los beneficiarios que necesiten silla de ruedas eléctrica temporal, andador, cama articulada, elevador de bañera u otros elementos de apoyo podrán solicitarlos en régimen de cesión temporal por parte del sistema público, sin necesidad de comprarlos. La medida evita el gasto familiar en equipamiento de vida útil breve —muchos productos se usan durante los últimos meses de vida de una persona mayor y quedan sin uso después— y garantiza que el material está en buen estado y adaptado a las necesidades del beneficiario.