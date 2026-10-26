Este 26 de octubre, la actriz y cantante alcanza 70 años de vida, de los cuales más de la mitad ha permanecido al lado del protagonista de 'Forrest Gump'

Quiénes son los cuatro hijos de Tom Hanks: de las recurrentes polémicas de Chet a la "violencia" familiar que sufrió Elizabeth

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Este lunes, 26 de octubre, Rita Wilson alcanza 70 años de vida, de los cuales gran parte ha vivido junto a Tom Hanks, uno de los actores más queridos de Hollywood. Su historia comenzó en los años ochenta, cuando coincidieron en un rodaje, y se convirtió en una de las relaciones más sonadas de la industria después de compartir una vida bajo el foco público.

Su matrimonio se ha convertido a lo largo de los años en uno de los más duraderos de la industria cinematográfica, y detrás de las pantallas y las alfombras rojas, la historia de amor entre Wilson y Hanks ha permanecido en un segundo plano.

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Los inicios

Todo comenzó en 1981, cuando ambos coincidieron en la comedia televisiva 'Bosom Buddies'. Hanks, que ya empezaba a hacerse un hueco en la industria estadounidense, estaba casado entonces con Samantha Lewes, su primera esposa y madre de sus dos hijos mayores. Wilson apareció como actriz invitada en uno de los episodios.

El destino volvió a reunirlos cuatro años después, durante el rodaje de 'Volunteers', una comedia en la que interpretaban a dos personajes enamorados. Fue entonces cuando su relación traspasó la amistad.

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El propio Hanks recordaría años más tarde la química que sintieron durante aquel trabajo. "Rita y yo nos miramos y ¡bum!, eso fue todo", explicó en una entrevista con 'GQ'.

Para entonces, el actor estaba atravesando una etapa complicada. Se había casado muy joven, en 1978, con Samantha Lewes, con quien tuvo a Colin y Elizabeth Ann, conocida como E. A.

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El matrimonio terminó divorciándose en 1987, sin embargo, la relación con Wilson había comenzado antes después de que se separasen por lo legal, levantando así críticas por haber sido infiel a Lewes con Wilson, quien por aquel entonces se convirtió en la tercera en discordia.

Pese a todo, la pareja hizo su primera aparición pública como tal en diciembre de 1986, durante la presentación de 'Tres amigos'. No fue hasta el 30 de abril de 1988 cuando se dieron el 'sí, quiero'. Desde entonces, ya acumulan 40 años juntos y 38 como marido y mujer.

Dos hijos en común y lejos de los focos

La familia ha sido la prioridad de Tom Hanks y Rita Wilson. Juntos tienen dos hijos, Chester, conocido como Chet, y Truman, pero el actor es padre de otros dos hijos de su primer matrimonio.

Chet Hanks es uno de los miembros de la familia más polémicos. Participó en películas y series como 'Empire' o 'Shameless', pero nunca consiguió hacerse un hueco en la industria, y su fama llegó sobre todo por sus polémicas y sus problemas relacionados con las drogas.

Él mismo reconoció públicamente su adicción a la cocaína y aseguró haber ingresado en rehabilitación en 2015. Su historial de escándalos incluye algunos como destrozos en hoteles, vídeos polémicos en Instagram, peleas y acusaciones de violencia doméstica.

En 2021, su exnovia Kiana Parker solicitó una orden de alejamiento temporal acusándole de abuso verbal y físico. Poco después, Chet respondió demandándola por agresión y robo tras un altercado entre ambos.

Durante años, la prensa estadounidense ha definido a Chet como la "oveja negra" de la familia. Y él mismo llegó a llamárselo públicamente. Chet también es padre de una niña, Michaiah, aunque suele mantener esa parte de su vida más alejada de los focos.

El menor, Truman Hanks, nació en 1995 y ha optado por una vida más discreta. Se ha formado en la Universidad de Stanford y ha trabajado en distintos puestos técnicos dentro de la industria cinematográfica, además de participar como actor en algunos proyectos. Entre ellos se encuentra 'El peor vecino del mundo', en la que interpretó la versión joven del personaje encarnado por su padre.

Dentro de la familia, Truman siempre ha sido el hijo más desconocido. Apenas concede entrevistas y evita las polémicas públicas. Precisamente por eso, lo consideran el miembro menos 'Hollywood' de todo el clan.

Un cáncer de mama

Uno de los momentos más difíciles de su vida en común llegó en 2015, cuando Wilson fue diagnosticada de cáncer de mama. La actriz decidió hacerlo público y explicó que se había sometido a una doble mastectomía y a una cirugía reconstructiva tras ser diagnosticada de carcinoma lobulillar invasivo.

La enfermedad obligó a la pareja a enfrentarse a una posibilidad que hasta entonces pertenecía al terreno de las preocupaciones. Ante el temor de lo que podría pasar, la cantante le trasladó dos peticiones. "Le dije a Tom: 'Vale, si pasa algo y yo me voy primero, solo tengo dos peticiones. Y una es que estés triste durante mucho tiempo. La segunda idea fue que me organizaran una fiesta. Quiero que sea una celebración de la vida. Quiero que la gente cuente historias y comparta alegría, y que me recuerden de esa manera", confesó Wilson el pasado mes de abril en el evento 'Sound of a Woman' junto a Demi Moore.

En marzo de 2025, celebró que habían pasado diez años libre de cáncer.

Las polémicas que han rodeado sus vidas

Durante 40 décadas, han sido escasos los escándalos que han marcado sus vidas, aunque ya desde el comienzo tuvieron que hacer frente a las críticas sobre su relación, ya que, cuando decidieron dar rienda suelta a su amor, el actor todavía no se había divorciado legalmente de su primera mujer.

El propio actor admitió que le fue infiel a su exmujer con Rita Wilson. El actor declaró a 'Desert Island Discs' que en ese tramo de su vida era "joven e inseguro", y que su primer matrimonio ya estaba roto antes de que él fuera maduro para gestionarlo.

Otra de las polémicas más llamativas se produjo en 2016, cuando las revistas 'National Enquirer' y 'Star' publicaron informaciones que apuntaban a una posible crisis matrimonial y a un divorcio.

Las publicaciones relacionaron además al actor con otras actrices, entre ellas Meg Ryan y Felicity Jones, sugiriendo problemas en su relación con Wilson. El matrimonio decidió no dejar pasar aquellas informaciones y emprendió acciones para exigir una rectificación.

Finalmente, ambas publicaciones ofrecieron disculpas y retiraron las insinuaciones que habían difundido. Hanks y Wilson compartieron una declaración conjunta aseverando que se trataban de "mentiras que no íbamos a tolerar por más tiempo".

Han pasado 10 años de aquello y, desde entonces, apenas se han tenido que enfrentar a otras controversias.