Álvaro Morte, premio honorífico del 'International South Series Festival' sobre su trayectoria profesional: "Lo único que he intentado es no olvidar nunca de dónde vengo"
En su próximo proyecto, Álvaro Morte pondrá voz a Lorca en 'La voz quebrada'
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Con décadas de experiencia en el mundo de la interpretación, la trayectoria profesional de Álvaro Morte comenzó como una casualidad más que como un plan premeditado: "Estaba haciendo ingeniería en Canarias y pasábamos un amigo y yo por una calle y en una tienda de fotografía vimos un cartel que anunciaba un casting para un cortometraje".
Le cogieron para actuar en el filme y desde ese momento, no ha parado de actuar en todo tipo de producciones de teatro y cine. Su próximo proyecto es 'La voz quebrada', una película dirigida por Manuel Menchón en la que el actor pone voz a Lorca. Un proyecto que ha supuesto un reto incluso para un actor con una larga trayectoria como él: "La voz de Lorca no está registrada, he tenido que imaginar a qué sonaba".
Por otra parte, en el 'International South Series Festival', el mayor festival de series del sur de Europa, reconocen el trabajo del actor otorgándole un premio honorífico en su próxima edición. Álvaro Morte ha prestado su voz ha infinitas vidas y sus actuaciones le han permitido llegar a consolidarse como un actor con reconocimiento internacional. Sin embargo, tal y como ha asegurado el propio actor, en sus comienzos se "cambiaba en corrales para salir a escena".
Hoy, puede decir orgulloso que ha actuado junto a Lilly Collins en Londres. Pero antes, pasó por muchos escenarios y a sus 50 ya tiene claras sus prioridades. Álvaro Morte sabe perfectamente hacia dónde quiere dirigir su vida y su carrera profesional por lo que no duda en rechazar algunas ofertas incluso de Hollywood: "Lo único que he intentado es no olvidar nunca de dónde vengo".
Pese a que cuenta con una trayectoria como actor de varias décadas que no ha parado de crecer, Álvaro Morte no da nada por sentado de su futuro profesional: "Siempre he considerado que el éxito es muy efímero".