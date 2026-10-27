La exposición reúne casi 100 fotografías del artista e incluye algunas imágenes inéditas

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Un año después de su muerte, el fotógrafo brasileño Sebastião Salgado continúa provocando emociones con sus reconocibles fotografías de la naturaleza. 'Aqua Mater' es la primera exposición del artista Sebastião Salgado tras su muerte y permitirá que los visitantes puedan embarcarse en un viaje por el legado del artista a partir del miércoles 28 de octubre.

Se trata de la primera exposición póstuma del artista e invita a que los visitantes se sumerjan en la mirada de las personas retratadas y reflexionen sobre las sorprendentes fotografías en blanco y negro que son capaces de reflejar toda la grandeza de la naturaleza.

Situada en la sala de exposiciones de la Fundación Canal de Madrid, la temática de la exposición no puede ir más acorde a la localización, un antiguo depósito de agua. Desde la Antártida hasta el Amazonas, pasando por ríos, lagos y cascadas de todo el mundo, podrán verse en la exposición algunas de las fotografías más reconocidas y otras inéditas de Sebastiao Salgado.

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"La dimensión de esta foto es increíble, se pueden ver miles de kilómetros y el ciclo del agua", explica con gran emoción Juliano Salgado, presidente del Instituto Terra e hijo de Sebastião Salgado, mientras señala una impresionante foto de la selva amazónica que se podrá ver en la exposición.

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Por otra parte, el director del estudio de Sebastiao Salgado, Fernando Eichenberg, explica como el artista retrató lugares y culturas que poco a poco desaparecen: "Era algo importante para Salgado porque estamos destruyendo el planeta y las fuentes de agua".

Sus características fotos en blanco y negro son reflejo de un planeta que si no se cuida, dejará de existir. Imágenes como la de una persona bebiendo de una planta el agua de la lluvia que todavía no se ha filtrado o la de una mujer picando hielo en un páramo helado, invitan a la reflexión de la importancia del agua y de cuidar el planeta.