Asun Chamoso 19 OCT 2026 - 04:30h.

El 'multigraph' es un retrato de cinco lados con la ayuda de dos espejos con efecto 360 grados

El fotógrafo de Barcelona va a publicar el libro 'Crónica alucinada del espejismo' sobre esta técnica del siglo XIX

Compartir







BarcelonaDetrás de la palabra 'multigraph' se esconde una técnica fotográfica del siglo XIX. "Son dos espejos que están en un ángulo. La persona se sienta mirándolos. Una cámara está en una posición en la que los cuatro reflejos salen de los espejos. Por la cámara se ve la espalda. Son cinco partes de la persona. Es un disparo con una cámara de gran formato. Lo puedes ver todo en el mismo momento", describe el fotógrafo barcelonés Miguel Navarro y divulgador de procesos fotoquímicos de color en Revelaciones Analógicas. Un retrato caleidoscópico y muy personal: "Es una imagen donde se ven cinco partes tuyas. Ves lo que todos ven de ti. Llevo 35 años en fotografía y es un retrato como no ha habido otro. Es muy peculiar".

Tan peculiar como los pocos nombres que tiene esta hipnótica técnica centenaria llamada por algunos retrato múltiple, 'kintuplifotos' o espejismo que apareció en el siglo XIX, para luego desaparecer y volver a surgir a partir de 1914 para más tarde caer en el olvido. Un tipo de fotografía para ofrecer a los estudios en la carrera de la innovación: "Es una persona que temporalmente la puedes ver por todos los lados. Es un concepto diferente".

Muchos artistas se acercaron a los estudios para hacerse retratos como Marcel Duchamp o Ramón Gómez de la Serna. El mismo Antoni Gaudí usó la técnica para los modelos de las esculturas de la fachada del Nacimiento: "Mi suposición es que el 'multigraph' es, conceptualmente, el principio de la realidad virtual. Los espejos crean el efecto 360 grados. Gaudí lo mejoró colocando un espejo en la parte de arriba. Estaba escaneando 360 grados a las personas. Intuyó la idea de la inmersión, de ver el todo. La Sagrada Familia es un espectáculo. Tengo la corazonada de que el 'multigraph' tocó un poco a Gaudí. Es una hipótesis que tengo".

Libro de investigación y exposición

Miguel recuerda como si fuera hoy la primera vez que vio un 'multigraph' y quedó atrapado por su magia. Fue en la portada del libro 'La invención de la soledad' de Paul Auster. Era 1994. "Aquí, en la edición de Anagrama, la fotografía estaba intervenida por el artista Ángel Jové. Pensé: 'Esto, ¿qué es?' No sabía qué era", detalla. En 2021, a su regreso a Barcelona de Londres, Miguel decidió hacer su propio archivo fotográfico y compró imágenes antiguas del siglo XIX y de principios del siglo XX. Un año después, cayó rendido al encontrar un lote inesperado: "Dentro había 'multigraph' y pensé en el retrato de la portada. Compré el lote y fue el principio de todo", recuerda.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Esas imágenes tenían el sello del estudio entrecortado y "así empiezo un viaje donde voy de descubrimiento en descubrimiento". Cuatro años de investigación que han desembocado en el libro 'Crónica alucinada del espejismo' con el impulso de un Verkami de 8.000 euros: "Soy un fotógrafo que he tocado el 3D. El 'multigraph' es una técnica que va más allá de ser pintoresca y está detrás de muchas cosas que están pasando en la representación visual. Y el libro va de eso. Es un viaje de investigación que va poniendo todas las piezas. Al volver de Londres, empecé a dejar la versión digital de Miguel y recuperé la analógica. Y así tiré del hilo que no sabía dónde me llevaría y así se ha creado".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Una obra que espera que vea la luz en diciembre. Después, confía en que llegue una exposición en un lugar cargado de significado: "Quiero exponer en el punto de origen que era el estudio del fotógrafo que estaba en la calle Conde de Asalto, ahora Nou de La Rambla, donde hay un hotel. En su recepción estaba el estudio. Es la historia de un avance fotográfico. Y su aventura en Barcelona es increíblemente interesante. Es como un eslabón perdido de la historia y de la técnica. Nunca se ha recogido en un libro".

Efecto 'Matrix'

Miguel ha ido más allá y ha recuperado el 'multigraph' en su estudio Revelaciones Analógicas: "Era una necesidad. Se estaba construyendo la parte teórica y soy fotógrafo. Era inevitable volverlo a construir y verlo con mis ojos. Las imágenes que estoy haciendo me están impactando en un momento que estamos saturados de imágenes. La siguiente fase es si alguien quiere hacerse un retrato así, puede venir. En estos tiempos tan visuales, hay personas que nunca lo han visto y es fascinante. Para mí lo importante es la historia que tiene detrás. En la película 'Matrix' se utiliza el concepto con la técnica 'Bullet Time', que ilustra muy bien la transformación del 'multigraph' cuando los espejos son sustituidos por cámaras. Es la misma idea. Te ves como te ven los demás desde todos los ángulos en la misma fracción de tiempo. Y se inicia una reflexión".