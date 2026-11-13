Celia Molina 13 NOV 2026 - 10:51h.

En 2025, la modelo contó en 'De viernes' que había sido víctima de una agresión sexual en su residencia de las Palmas de Gran Canaria

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En 2025, la modelo Eugenia Santana, que fuera Miss España en 1992, relató, en el programa 'De viernes', la agresión sexual que había sufrido el año anterior. Con la intención de evitar que a otras mujeres les ocurra lo mismo, Eugenia denunció, tanto en la televisión como en la comisaría, que había sido drogada y posteriormente violada en una residencia de las Palmas de Gran Canaria:

"El año pasado sufrí una agresión sexual. Fui drogada, por lo que se anuló completamente mi voluntad. Estaba en Las Palmas de Gran Canaria, en el bingo 'Victoria', donde llevaba habitualmente a mi madre y, cuando salí a fumar, dos hombres se acercaron a saludarme. Justo después, los dos abordaron mi mesa. Entonces, recibí una llamada de mi hijo, que necesitaba que fuera a buscarle y ellos se ofrecieron a llevarme. Sin pensar, les dije que sí", explicó en el programa de Mediaset.

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"Me arrepiento mucho de no haber medido las consecuencias porque, en agradecimiento, les invité a subir a mi casa. El hombre complexión obesa se puso a jugar con mi hijo y el otro hombre se quedó conmigo. Lo que recuerdo es luchar, contra viento y marea, pero él me agarraba de los brazos muy fuerte. Me bajó el vestido e hizo de mí todo lo que quiso, eyaculando en mi interior. Al día siguiente, a través de flashes, empecé a recordar todas las secuencias", añadió.

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El caso se encuentra ya en la Audiencia Provincial

Ahora, la instrucción del caso por parte del Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canarias ha concluido y la causa por agresión sexual se encuentra en la Audiencia Provincial, que continuará con la investigación a la espera de practicar las diligencias oportunas y fijar la fecha del posible juicio. E, intentando retomar la normalidad y continuar con su vida, Eugenia ha reaparecido este martes en el estreno de la película 'Hechos probados'.

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"Todavía no tenemos la fecha del juicio"

"La verdad es que ha sido un camino bastante difícil, muy complicado, ya no solo por mí, sino por mi familia, por mi niño, y bueno, ha sido procesada la persona que denuncié. Y el juzgado, pues como los hechos pueden ser constitutivos de un delito muy grave de agresión sexual, pues se ha pasado a la Audiencia Provincial para que se celebre el juicio penal" ha explicado.

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"Todavía no tenemos fecha del juicio, pero como están las cosas hoy en día, la verdad que estoy muy orgullosa. A pesar de haberlo pasado muy mal, han sido muchas pruebas de todo tipo y llegar donde he llegado, para mí ya es un triunfo. Estoy muy agradecida de que se me haya escuchado. Porque muchas se quedan en el camino, otras no denuncian. Que por cierto, hay que denunciar todo, hay que decir basta ya", ha añadido.

A corazón abierto, Eugenia ha admitido también que "al principio tuve mis momentos que dudé, pero mi mami que está del cielo es la que me da la fuerza para continuar. Por ella, por mí y por mi familia". "He tenido secuelas psicológicas. Eso ya no se me olvida en la vida, eso ya no se te borra. No se puede explicar con palabras, es una vivencia que va a estar ahí. Ha sido un aprendizaje para mí, pero confío, confío en que se haga justicia de verdad, y por lo menos se nos escuche a las mujeres", ha concluido la modelo.