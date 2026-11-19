Los estudiantes universitarios pueden acceder a varias ayudas complementarias que en conjunto pueden superar los tres mil euros anuales

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Vivir a doscientos kilómetros (o más) del campus supone un coste adicional que pocas familias pueden asumir sin ayudas públicas. Hay que contar con el alquiler de una habitación durante nueve meses del curso, transporte de ida y vuelta para las visitas al domicilio familiar, comidas fuera de casa, gastos de suministros y consumos derivados de la vida independiente…

La convocatoria general de becas del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes para el curso 2026-2027 dedica una parte muy importante de sus 2.559 millones de euros de presupuesto a compensar precisamente ese sobrecoste. Los estudiantes universitarios que se vean obligados a desplazarse fuera del domicilio familiar por razones académicas pueden acceder a varias ayudas complementarias que en conjunto pueden superar los tres mil euros anuales, más allá de la beca de matrícula y de los complementos ligados a la renta y al rendimiento académico.

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Qué se entiende por ayuda de desplazamiento

El concepto administrativo de "ayuda por desplazamiento" en la convocatoria general del MEFP no se refiere solo al importe puntual del billete de tren o autobús. Es un conjunto articulado de tres componentes complementarios que operan según la situación concreta del solicitante. El primero es la cuantía fija ligada a la residencia, un importe de 2.700 euros anuales para universitarios que deben residir fuera del domicilio familiar durante el curso escolar por la imposibilidad material de acudir a diario al centro académico desde su vivienda habitual. El segundo es la ayuda adicional por desplazamiento para el alumnado insular (Baleares y Canarias) y para el de Ceuta y Melilla, dotada con 888 euros anuales, cifra que se equipara al insular y que en esta convocatoria se ha duplicado respecto a los 444 euros de convocatorias anteriores en el caso ceutí y melillense. El tercero es la propia asignación de desplazamiento según la distancia entre el domicilio familiar y el centro académico, que se calcula por tramos kilométricos.

Los tres componentes son acumulables entre sí cuando la situación del solicitante cumple los requisitos de cada uno, con lo que un estudiante universitario de Melilla matriculado en una universidad peninsular con residencia en pisos de estudiantes puede llegar a percibir en conjunto una cifra que roza los cuatro mil euros anuales solo en concepto de ayudas ligadas a su desplazamiento y a su residencia fuera del hogar.

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Requisitos que hay que acreditar

La cuantía fija ligada a la residencia exige acreditar que la localidad del centro educativo y la del domicilio familiar están a una distancia que imposibilita el desplazamiento diario. No se otorga si ambas están en la misma localidad o a menor distancia de la que fija el organismo provincial competente. El Ministerio puede exigir en cualquier momento la aportación de los recibos mensuales del alquiler pagados mediante transferencia bancaria, con lo que el pago en efectivo o sin justificante bancario no es válido a efectos de acreditación. La documentación básica incluye contrato de arrendamiento a nombre del solicitante y justificantes de pago.

La ayuda adicional por desplazamiento para Ceuta, Melilla y territorios insulares no requiere trámite específico distinto de la propia solicitud de beca. Se otorga automáticamente a los solicitantes cuyo domicilio familiar figura en el DNI en las provincias correspondientes y que resulten beneficiarios de las cuantías fijas por residencia. Los estudiantes universitarios matriculados en centros de educación a distancia (UNED, universidades privadas online) que residan en territorio insular sin centro asociado o colaborador también pueden acogerse a esta ayuda.

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Cuánto se puede cobrar

El importe conjunto para un estudiante universitario que reúna todos los requisitos económicos y académicos y necesite residir fuera del hogar puede alcanzar cifras significativas. Beca de matrícula (variable según créditos), 1.700 euros de cuantía fija ligada a la renta, 2.700 euros de cuantía fija ligada a la residencia, entre 50 y 125 euros de cuantía por excelencia académica y una cuantía variable con importe mínimo de 60 euros. Los universitarios con matrícula parcial (48-59 créditos) reciben cuantías reducidas: 350 euros por renta y 350 por residencia, con el resto de componentes en sus importes generales.

Un estudiante ceutí, melillense, balear o canario matriculado en una universidad peninsular añade a esa suma los 888 euros de la ayuda adicional. Un estudiante peninsular cuyo trayecto entre domicilio familiar y campus supere los cien kilómetros añade la cuantía ligada a distancia según los tramos establecidos.

Novedades del curso 2026-2027 y cómo tramitar

La convocatoria incorpora tres novedades importantes respecto a ejercicios anteriores. La duplicación de la ayuda de desplazamiento para Ceuta y Melilla es la más visible. La subida media del 10% en los umbrales de patrimonio amplía el número potencial de beneficiarios sin cambiar los umbrales de renta. Y la incorporación de la cuantía parcial por renta y por residencia para universitarios con matrículas de entre 48 y 59 créditos abre la puerta a estudiantes que hasta ahora quedaban fuera por no alcanzar el mínimo de 60 créditos.

La solicitud se realiza a través de la sede electrónica del Ministerio con clave PIN, Cl@ve o certificado digital. La consulta del estado del expediente se hace en el mismo portal, en el apartado "Mis expedientes". Los estudiantes cuyo domicilio familiar esté en Cataluña deberán tramitar la beca a través de la Generalitat, al haber sido transferidas las competencias.