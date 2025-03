Por qué los soldados del ejército de EEUU llevan la bandera al revés en sus uniformes

De este modo, podemos pensar en la imagen de un soldado en su perfil derecho y, a grandes rasgos, el brazo del soldado representaría el mástil y su movimiento haría que ondease la bandera del parche, teniendo que ser en esa dirección que implica que se invierta su orientación habitual. Tim Marshall, autor del libro Worth Dying For: The Power and Politics of Flags, explica que el significado actual de tener dicha bandera ondeando y “siempre hacia delante” recuerda al portador que siempre debe estar “en dirección al frente” y nunca hacer que la bandera, como símbolo patriótico, “esté en retirada”, lo que significaría el mayor deshonor al símbolo nacional de los Estados Unidos.