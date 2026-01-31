Antoni Mateu 31 ENE 2026 - 09:00h.

Un equipo de investigación revela la importancia de la forma y el tamaño, así como de las repercusiones que ello implica

La enfermedad de Peyronie, el trastorno que curva el pene en erección: "Puede impedir las relaciones sexuales"

Compartir







El ser humano, a lo largo de los siglos, ha ido variando su forma, tamaño y comportamiento. Sin embargo, cuando se trata de la reproducción --teniéndola en cuenta como forma de perpetuar la especie--, hay elementos en los que la biología desempeña un papel importante.

Ahora, un nuevo estudio publicado en la revista científica PLOS Biology revela lo que se oculta detrás del tamaño del pene. Un equipo de investigación de la University of Western Australia se preguntaba las razones de por qué este órgano tenía un tamaño significativamente mayor al de otros primates.

¿Cómo se ha llevado a cabo el estudio?

El objetivo: extraer qué sienten mujeres y hombres al observar diferentes penes. Para ello utilizaron 343 imágenes generadas por ordenador donde se observaban figuras masculinas en diferentes formas y tamaños. Todas ellas, con la particularidad de que veía el pene de forma clara.

Un total de más de 800 personas --600 hombres y 200 mujeres-- fueron quiénes evaluaron las figuras.

El tamaño del pene importa, pero no es el único requisito

No sólo evaluar el pene: la intencionalidad era la de dar a conocer qué es lo que hace más atractivo --o amenazante-- en términos físicos estrictos.

Las mujeres que participaron en el estudio preferían tres rasgos clave: altura mayor, torso con hombros más anchos que las caderas y un pene grande. Pero solamente a partir de un cierto umbral, ya que un tamaño excesivamente grande dejaba de ser atractivo.

PUEDE INTERESARTE Los factores que influyen en que el tamaño del pene varíe de forma temporal, según un urólogo

Ahora bien, de cara a los hombres, estos sintieron como "amenazante" el observar que otro hombre tuviera un pene más grande. Y aquí no se hace distinción de mesura, ya que el estudio reveló que estos "sobreestiman el atractivo de estas características para las mujeres", además de que se toman los rasgos más "exagerados" como más amenazantes.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

¿Qué relación tiene la percepción del pene con el factor biológico?

Los autores de la investigación compararon los patrones de reacción de los participantes. Destacan que en otras especies, "hay rasgos que cumplen una doble función": la de atraer a las hembras y la de advertir a los machos sobre la capacidad de lucha y fortaleza.

El punto en común viene cuando se tiene en cuenta la velocidad de respuesta de los participantes. Las figuras que tenían penes más pequeños y eran de menor estatura tenían un tiempo de calificación "significativamente más rápido" --de acuerdo con los investigadores-- que aquellas imágenes que eran más prominentes.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

En esa línea, el equipo de investigación explicó que una causa de que esto sucedía era que "estos rasgos se evalúan de forma subconsciente y casi instantánea como menos atractivos o amenazantes".

Pero el estudio admite las limitaciones

Hay ocasiones en las que los estudios científicos y académicos presentan limitaciones o sesgos. A pesar de los hallazgos, los australianos admiten que se trataba de un entorno de pruebas.

De cara al factor "atracción" como tal, "en el mundo real hay otros factores como los rasgos faciales o la personalidad" a la hora de cómo 'evaluamos' mentalmente a otras personas y generar así nuestra impresión.

También han puesto encima de la mesa la cuestión de los estándares étnicos, culturales, así como también, el concepto de la propia masculinidad: "varían globalmente y cambian con el tiempo".

Aún con esto, los investigadores lanzaron un comunicado en el que concluyen que "aunque la función principal del pene es transferir esperma, nuestros resultados sugieren que su tamaño evolucionó como un adorno sexual", tanto para atraer como para "asustar a otros hombres".