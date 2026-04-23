La aerolínea Icelandair ofrece un viaje de 10 días a Islandia con vuelos, hotel y gastos incluidos para aquel que consiga hacer las peores fotos

Para poder participar, el uso de material técnico se limitará a dispositivos básicos, como móvil o cámara compacta

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La aerolínea Icelandair, la compañía aérea bandera del país y que opera vuelos directos desde España, está ofreciendo un viaje de 10 días a Islandia con vuelos, hotel y gastos incluidos para aquel que consiga hacer las peores fotos.

Desde la aerolínea quieren conseguir poner en valor los paisajes islandeses, por lo que su lema para esta búsqueda de malos fotógrafos nace de la idea de que "hasta el peor fotógrafo del mundo puede tomar increíbles fotos de Islandia".

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Requisitos para una oportunidad única

Islandia es un destino soñado para muchos en España, ya que el país nórdico ofrece paisajes únicos en el planeta y experiencias inolvidables, como contemplar auroras boreales, pasear por un gigantesco glaciar o pisar playas que parecen de otro mundo.

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Viajar hasta tierras islandesas, sobre todo si es con un circuito organizado, puede llegar a costar varios miles de euros, pero ahora hay una gran oportunidad para poder explorar este territorio de la isla de hielo totalmente gratis, y todo ello gracias la compañía aérea de la propia nación, teniendo que cumplir el requisito de ser el peor fotógrafo del mundo.

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La compañía aérea Icelandair otorgará 43.000 euros al que peor instantáneas haya realizado a cambio de la participación, el contenido generado y los derechos de las fotografías. Para poder participar en esta experiencia, hay que participar en el sorteo y registrarse en la web de la campaña publicitaria. Como es lógico, aquellos con bagaje en el mundo de la fotografía, no se podrán presentar, al igual que tampoco aquellos que tengan especial interés en el mundo del arte.

Sentido del humor y falta de habilidad

El uso de material técnico se limitará a dispositivos básicos, como móvil o cámara compacta. Además, el carácter será algo a tener en cuenta en la selección: se busca a alguien extrovertido, que le guste viajar, conocer gente y que no tenga pudor en aparecer frente a la cámara.

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Para poder participar deberá responderse un breve cuestionario de seis preguntas y, de forma optativa aunque recomendable, grabar un breve vídeo de presentación que no deberá superar los 60 segundos. En él, el candidato deberá explicar por qué su "falta de habilidad" fotográfica lo convierte en el candidato ideal. La fecha límite para participar es el 30 de abril de 2026.

El ganador será seleccionado por su autenticidad y su sentido del humor, valorándose muy positivamente las anécdotas de fallos fotográficos anteriores. Más allá de la recompensa económica y del propio viaje, las fotos capturadas se utilizarán en una campaña de marketing global de la aerolínea, apareciendo en publicaciones y exposiciones internacionales.