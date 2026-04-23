Sergio Delgado 23 ABR 2026 - 13:36h.

La ley exige que el periodo de descanso se acuerde entre ambas partes. Si no hay acuerdo, existe un procedimiento judicial urgente

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Son los días soñados por cualquier trabajador: las vacaciones. Un derecho básico de cualquier empleado y reconocido, cómo no, en la legislación laboral española.

El Estatuto de los Trabajadores establece un mínimo de 30 días naturales de descanso al año, aunque muchos convenios colectivos amplían este periodo o lo adaptan a jornadas laborales concretas. Sin embargo, la elección de las fechas no siempre depende exclusivamente del trabajador, lo que genera conflictos frecuentes cuando la empresa rechaza los días solicitados.

Cada año miles de empleados se encuentran con la misma situación: piden un periodo concreto de descanso y la empresa lo deniega por necesidades organizativas.

La ley intenta equilibrar ambos intereses para evitar decisiones arbitrarias tanto por parte del trabajador como del empleador. “La empresa no está obligada a aceptar sin más las fechas de vacaciones que solicita la persona trabajadora, pero tampoco puede imponerlas de forma arbitraria”, explica Hilda Irene Arbonés Lapena, profesora colaboradora de los Estudios de Derecho de la UOC y abogada especialista en derecho laboral y extranjería.

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Cómo se fijan las fechas de las vacaciones

La normativa laboral española establece que el calendario de vacaciones debe determinarse mediante acuerdo entre empresa y trabajador.

Este principio está recogido en el artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores, que señala que el periodo de descanso se fijará de forma consensuada teniendo en cuenta lo que disponga el convenio colectivo.

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En muchas empresas, el calendario vacacional se organiza con meses de antelación para garantizar que todos los empleados puedan disfrutar de su descanso sin afectar al funcionamiento del negocio.

Sectores como la hostelería, el comercio o la sanidad suelen aplicar sistemas de rotación para repartir los periodos más demandados. “El periodo de disfrute de las vacaciones debe fijarse de común acuerdo entre empresario y trabajador conforme al convenio colectivo aplicable”, añade la experta.

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Esto significa que el trabajador puede proponer unas fechas, pero la empresa puede rechazarlas si existen razones organizativas que lo justifiquen. Por ejemplo, cuando coinciden demasiadas solicitudes en el mismo periodo o cuando determinadas semanas son especialmente críticas para la actividad empresarial.

¿Qué ocurre si la empresa rechaza las fechas solicitadas?

Cuando la empresa no acepta las vacaciones propuestas, debe justificar su decisión con criterios objetivos relacionados con la organización del trabajo. No basta con una negativa genérica o sin explicación.

“Si la empresa rechaza las fechas solicitadas por razones organizativas, debe basarse en criterios objetivos y no arbitrarios, proponiendo alternativas”, matiza la especialista.

En la práctica, muchas compañías establecen sistemas de prioridad basados en la antigüedad, rotaciones entre años o acuerdos internos entre los trabajadores para repartir los periodos más demandados.

Cuando no existe acuerdo entre ambas partes, la legislación prevé un mecanismo específico para resolver el conflicto. Se trata de un procedimiento judicial rápido que permite fijar las fechas de vacaciones. “Cuando no hay acuerdo entre empresa y trabajador, la ley prevé un procedimiento urgente y preferente para determinar el periodo de vacaciones”, dice la experta.

Este procedimiento está regulado en el artículo 125 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Permite acudir a los tribunales laborales para que un juez determine cuándo debe disfrutarse el descanso anual. Se trata de un proceso ágil diseñado para resolver este tipo de conflictos antes de que finalice el periodo vacacional en disputa.