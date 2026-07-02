Cómo limpiar un suelo de terrazo: trucos para recuperar su brillo

Matías Candeira 02 JUL 2026 - 14:18h.

La clave para mantener el suelo de terrazo brillante: su composición especial necesita de ciertos cuidados especiales

La guía de siete minutos de una limpiadora experta para dejar el fregadero reluciente y libre de bacterias

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MadridLos suelos de terrazo nunca pasan de moda, son duraderos, resistentes, pero pueden desgastarse con mayor facilidad que otro tipo de superficies. El "se mancha con mirarlo" está a la orden del día y por eso requieren de unos cuidados específicos. Utilizar los productos adecuados y evitar ciertos errores en la limpieza serán la clave para mantener su brillo durante años y que luzcan como el primer día.

El terrazo es un material poroso (mezcla de cemento y fragmentos de mármol, granito u otros materiales), y por lo tanto requiere que lo limpiemos con más cuidado que otro tipo de suelos con más solera. Jamás deberíamos usar productos químicos abrasivos, ya que podrían estropearlo. Tampoco es conveniente mojarlo con frecuencia, ni limpiarlo más de una vez a la semana.

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Ni lejía ni remedios caseros:

Si queremos aprovechar al máximo sus cualidades, el terrazo hay que pulirlo cada cierto tiempo . Como además es un tipo de suelo más delicado y sufrido que otros, escogeremos productos que respeten el material con el que está fabricado y nos permitan sacarle brillo.

. Como además es un tipo de suelo más delicado y sufrido que otros, escogeremos productos que respeten el material con el que está fabricado y nos permitan sacarle brillo. Vamos a utilizar limpiadores neutros, sin sustancias abrasivas, detergentes suaves, almohadillas, abrillantadores específicos, de venta en cualquier superficie y selladores, una vez lo hemos pulido y queremos proteger la superficie.

La clave para mantener el terrazo brillante

Lo primero es realizar una pasada para eliminar el polvo superficial. Para ello, tenemos que barrer y aspirar la zona que vayamos a repasar y abrillantar para evitar los arañazos causados por partículas abrasivas. Podemos usar una escoba de cerdas suaves, o bien una aspiradora eléctrica con un accesorio que suavice la pasada para no rayarlo. Es recomendable hacerlo todos los días.

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Como paso añadido, también muy útil, pasaremos la mopa justo después. Este mantenimiento diario nos ahorrará preocupaciones y carga de trabajo cuando llegue la hora de limpiar el terrazo.

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Para una limpieza normal, mezclamos agua tibia con un detergente suave (jabón de Marsella, por ejemplo) en un cubo con escurridor. También sirven los limpiadores especiales para terrazo que venden en cualquier gran superficie.

El escurridor nos permitirá escurrir la fregona al máximo para que las pasadas empapen mínimamente la superficie del terrazo y no quede agua estancada en ningún punto, ya que este tipo de suelos admiten mal que los mojemos constantemente. Es mejor realizar una limpieza una vez cada una o dos semanas que fregarlo todos los días. Con eso solo conseguiremos que aparezcan manchas. En cuanto a la fregona, la más recomendable es la de microfibra, por la suavidad de la pasada.

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Si no estamos seguros de haber elegido el producto adecuado para nuestro tipo de suelo, es mejor hacer una prueba en un área discreta antes de pasar a limpiar toda la superficie.

El calendario es sencillo, tan solo hay que alternar el tipo de producto que utilizamos.