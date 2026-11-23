Marta Egea 23 NOV 2026 - 06:15h.

El llamado efecto Mpemba sigue siendo un fenómeno debatido por la ciencia, ya que influyen factores como la evaporación, la convección y el superenfriamiento

Los pelos blancos no se pueden arrancar porque salen más: la ciencia aclara uno de los consejos más repetidos

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MadridEl agua caliente puede congelarse antes que el agua fría. La idea resulta tan desconcertante que casi suena a truco de colegio, a experimento casero o a una de esas curiosidades que circulan sin demasiadas pruebas. Si el agua caliente está más lejos del punto de congelación, ¿cómo va a llegar antes al hielo que el agua fría?

La respuesta corta es que, en condiciones normales, el agua fría debería congelarse antes. Tiene menos calor que perder y parte de una temperatura más cercana a los 0 grados. No obstante, bajo ciertas condiciones, se han observado casos en los que una muestra inicialmente más caliente empieza a congelarse antes que otra más fría. A este fenómeno se le conoce como efecto Mpemba.

Pero es importante no convertir una excepción en una regla. El agua caliente no se congela siempre antes que la fría. De hecho, muchos experimentos cuidadosamente controlados no han conseguido reproducir el efecto de una manera clara y universal.

De Aristóteles a un estudiante tanzano

Aunque el fenómeno se conoce hoy como efecto Mpemba, la observación es muy antigua. Ya se han citado referencias históricas en autores como Aristóteles, Francis Bacon o Descartes. La idea de que el agua calentada podía congelarse de forma inesperada lleva siglos apareciendo en relatos y experimentos.

El nombre moderno procede de Erasto Mpemba, un estudiante tanzano que en los años sesenta observó algo llamativo mientras preparaba helado: una mezcla caliente parecía congelarse antes que otra más fría. Su pregunta fue recibida al principio con escepticismo, pero acabó investigándose junto al físico Denis Osborne. En 1969 publicaron un trabajo que dio fama al fenómeno.

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La historia de Mpemba se ha vuelto casi tan popular como el propio efecto porque recuerda algo muy importante en ciencia: una observación aparentemente absurda puede abrir una pregunta interesante. Pero también enseña otra lección: que una pregunta sea buena no quiere decir que la respuesta sea sencilla.

El primer problema: qué significa “congelarse”

Una de las dificultades está en definir qué estamos midiendo. ¿Decimos que el agua se ha congelado cuando aparece el primer cristal de hielo? ¿Cuando toda la muestra está sólida? ¿Cuando llega a 0 grados? ¿Cuando se forma una capa visible en la superficie?

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Estas diferencias son muy importantes. Una muestra puede empezar a formar hielo antes, pero tardar más en congelarse por completo. Otra puede enfriarse con rapidez al principio y luego quedarse más tiempo en una fase intermedia. Además, el agua puede permanecer líquida por debajo de los 0 grados en un estado llamado superenfriamiento, hasta que aparece una perturbación o un punto de nucleación que desencadena la cristalización.

La explicación más intuitiva: la evaporación

Una de las explicaciones más citadas es la evaporación. El agua caliente se evapora más rápido que el agua fría. Si se colocan dos recipientes con la misma cantidad inicial de agua, el recipiente caliente puede perder más agua antes de llegar a congelarse. Si al final queda menos cantidad, hay menos masa que convertir en hielo.

No es que el agua caliente “gane la carrera” en igualdad perfecta de condiciones, sino que durante el proceso puede dejar de ser la misma cantidad de agua. Esta explicación puede influir en recipientes abiertos, con mucha superficie expuesta y en ambientes donde la evaporación sea importante. Pero no lo resuelve todo. Si se tapa el recipiente, se controla la masa o se minimiza la evaporación, el fenómeno puede cambiar o desaparecer.

La convección y el contacto con el congelador

Otra posibilidad tiene que ver con cómo se mueve el agua al enfriarse. En un recipiente, el agua no pierde calor de forma uniforme. Se producen corrientes internas, zonas más frías, zonas más calientes y movimientos de convección. El agua caliente puede generar patrones de circulación diferentes a los del agua fría, lo que a veces favorece una pérdida de calor más eficiente.

También influye el contacto con la superficie del congelador. Un recipiente caliente puede derretir una fina capa de escarcha o hielo sobre la bandeja, mejorar el contacto térmico al volver a congelarse y perder calor más rápido. Parece un detalle menor, pero en un experimento doméstico estos pequeños factores pueden cambiar mucho el resultado.

Por eso el efecto Mpemba es tan complejo de reproducir en casa. No depende solo de la temperatura inicial, sino del recipiente, el volumen, la forma, la superficie, el congelador, la escarcha, el aire circulante y la posición dentro del aparato.

No es una ley universal

Aquí está el matiz fundamental. El efecto Mpemba no significa que si metemos un vaso de agua caliente y otro de agua fría en el congelador, el caliente vaya a congelarse siempre antes. En muchos casos, pasará lo contrario.

Varios investigadores han señalado que el fenómeno es difícil de definir, reproducir y medir. Algunos trabajos han concluido que no hay evidencias suficientes para sostener una versión fuerte y universal del efecto. Otros han observado casos concretos bajo condiciones muy concretas. Esa tensión explica por qué sigue siendo un tema tan atractivo.

A veces se usa como “prueba” del efecto Mpemba el vídeo de alguien lanzando agua hirviendo al aire en un lugar extremadamente frío. El agua parece convertirse instantáneamente en nieve o vapor helado. Es una imagen espectacular, pero no es el mismo caso.

Cuando se lanza agua hirviendo al aire, se rompe en gotas muy pequeñas con una enorme superficie de contacto.Parte se evapora de forma brusca y el resto se enfría rapidisimamente. No es comparable a dejar dos vasos de agua en un congelador. Es otro proceso físico, visualmente llamativo, pero no una demostración simple de que el agua caliente siempre se congele antes.