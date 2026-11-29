Antoni Mateu 29 NOV 2026 - 07:00h.

El concurso 'The Best Illusion of the Year Contest' premia cada año los mejores diseños creados para 'engañar' al cerebro

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Dos engranajes conectados uno al otro y un punto fijo al que mirar. Lo que a priori parecen tres elementos sencillos esconden detrás un principio de la física del movimiento que, además, ha hecho que sus creadoras (Jacky Z. J. Yueh y Joan Danielle K. Ongchoco), de la Universidad de Columbia, reciban el premio a la mejor ilusión óptica del año. De hecho, su nombre es igual de sencillo que la premisa: 'Engranajes de una máquina' (‘Cogs in a machine’, del inglés original).

Además de este primer galardón, el podio lo completan '9 purple dots' ('9 puntos morados') y 'The Hole Truth' ('La verdad sobre el agujero'), con el segundo y tercer puesto respectivamente, y con propuestas totalmente diferentes entre sí.

El concurso 'Best Illusion of the Year Contest' (La mejor ilusión del año) es un reconocimiento anual a las ilusiones de todo el mundo, otorgado por la Neural Correlate Society y patrocinado por el Museo de las Ilusiones. En este caso, aunque la convocatoria y el envío de candidaturas de estos fenómenos se hizo en 2025, el fallo del jurado, la votación pública y el anuncio oficial de los ganadores se ha producido en 2026.

Así funciona la ilusión óptica del año

Sobre un fondo blanco se pueden observar dos ruedas dentadas, de color negro, colocadas pegadas una a la otra y con los dientes alineados. La de la izquierda gira en sentido antihorario, mientras que la de la derecha sigue el sentido de las agujas del reloj. Sin embargo, a pesar de esta diferencia inicial, es la velocidad la que marca la tónica de la ilusión, y es que las dos se mueven con la misma inercia.

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Pero cuando aparece el punto blanco al que mirar, en la rueda de la izquierda, “muchas personas observan la rueda de la derecha moverse más rápido”, explican en un vídeo difundido desde la propia universidad. “Esto se debe a que nuestra visión periférica es más sensible al movimiento”, prosiguen. Sin embargo, esta es la primera parte.

La ilusión continúa con un punto rojo situado enmedio de las dos ruedas que, nuevamente, giran a la misma velocidad. Se pide que se observe a ese nuevo eje de referencia y, en principio, tenemos que ver a las ruedas girando a la misma velocidad, otra vez. Sin embargo, queda todavía una capa de profundidad.

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Las ruedas no cambian. Tampoco el sentido no la velocidad. Lo que sí se altera es la posición de las ruedas, en cuanto a su alineación se refiere: si antes los dientes de los engranajes se tocaban, ahora encajan los huecos de una con los dientes de otra. Se vuelve a colocar el mismo punto blanco del inicio, y nuevamente lo hace en la rueda de la izquierda.

El resultado, según sus investigadoras, es que “la rueda de la derecha se mueve mucho más rápido (que la de la izquierda) incluso aunque esto, físicamente, es imposible”. Por último se nos invita a comparar el movimiento de ambas tuercas, con una reflexión final: “esta ilusión sugiere que la mecánica causal compleja entre objetos puede alterar nuestra percepción de la velocidad”.

Las otras ilusiones ópticas ganadoras

'9 puntos morados' es el diseño que se ha llevado el segundo premio. Creada por el investigador Hinnerk Schulz-Hildebrandt, parte de una premisa sencilla y estática: tenemos un fondo de tonalidad a caballo entre morado e índigo (azul oscuro). Sobre esta, nueve puntos de color morado y exactamente de la misma tonalidad.

Lo que sucede aquí es que, sobre la foto fija, cuando miramos uno de los puntos (sea cual sea) veremos cómo ese se transforma en morado y los demás se vuelven de color azul.

Finalmente, el tercer premio es para el ilusionista Matt Pritchard, con 'The Hole Truth': un espejo y una cartulina son los ingredientes principales de esta ilusión. Sobre el papel, la palabra 'FALSE' y la palabra 'TRUE' se observan cuando se le da la vuelta. Pero mientras que en el espejo se lee 'TRUE', en el mundo ‘real’ se lee 'FALSE' y viceversa.

El giro adicional viene cuando, con la palabra 'TRUE' sobre la cartulina, se rota el papel sobre sí misma y, en el espejo, vuelve a leerse la palabra 'TRUE'.