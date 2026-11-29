Marta Egea 29 NOV 2026 - 06:15h.

La legislación electoral española tiene mecanismos para resolver los empates de votos entre candidaturas en las elecciones generales del 29N, sobre todo cuando está en juego un escaño

Cómo se cuentan los votos por correo en las elecciones generales

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MadridLas elecciones generales del próximo 29 de noviembre de 2026 determinarán la composición del Congreso de los Diputados y del Senado, dos cámaras en las que cada escaño puede resultar decisivo para configurar las mayorías parlamentarias. Aunque lo habitual es que las candidaturas obtengan resultados distintos, existe una situación poco frecuente que también está contemplada en la legislación española: que dos partidos políticos consigan exactamente el mismo número de votos.

Un empate electoral puede parecer una circunstancia difícil de resolver, especialmente cuando está en juego el último escaño de una provincia. No obstante, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) establece mecanismos específicos para determinar qué candidatura obtiene representación cuando se produce una igualdad de resultados.

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¿Qué pasa si dos partidos obtienen exactamente los mismos votos en las elecciones generales?

La posibilidad de que dos candidaturas consigan el mismo número de votos está contemplada en la legislación electoral española. Aunque se trata de una circunstancia poco habitual, especialmente en circunscripciones con cientos de miles de electores, puede producirse y tener consecuencias sobre los resultados electorales.

Sin embargo, que dos partidos empaten en votos no significa necesariamente que haya que celebrar nuevas elecciones ni que exista un escaño pendiente de adjudicar. En las elecciones al Congreso de los Diputados, los representantes se distribuyen por circunscripciones mediante el sistema D’Hondt, que usa los votos obtenidos por cada candidatura para calcular cuántos escaños le corresponden.

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Por lo que, puede suceder que dos formaciones tengan exactamente los mismos votos y que ambas consigan representación sin que exista ningún problema de adjudicación. La situación cambia cuando el empate afecta a uno de los cocientes usados para distribuir los escaños, sobre todo si determina quién obtiene el último puesto disponible.

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Cómo se resuelve un empate en el Congreso de los Diputados

Para entender qué pasa cuando dos candidaturas empatan, primero hay que conocer cómo funciona el sistema de reparto de escaños del Congreso. La legislación establece que únicamente participan en la distribución las candidaturas que hayan conseguido al menos 3% de los votos válidos emitidos en su circunscripción. Más tarde, los votos obtenidos por cada formación se dividen entre uno, dos, tres y así sucesivamente, hasta alcanzar el número de diputados que se tienen que elegir por provincia.

Los escaños se adjudican a los cocientes más elevados, pero pueden producirse coincidencias entre los resultados de diferentes candidaturas. Cuando dos partidos tienen el mismo cociente, la ley establece que el escaño corresponde a la candidatura que haya conseguido un mayor número total de votos. Gracias a este mecanismo se permite resolver determinados empates sin necesidad de recurrir a procedimientos adicionales.

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¿Se puede decidir un escaño por sorteo?

Curiosamente, el artículo 163.1.d de la LOREG establece que, cuando dos candidaturas tengan el mismo número total de votos y exista un empate relevante en el reparto, el primer empate se resolverá mediante un sorteo. Esto significa que, si después de aplicar el sistema D’Hondt no existe ninguna diferencia que permita adjudicar un escaño, el azar puede ser un mecanismo completamente legal para determinar qué formación consigue ese representante.

La normativa también contempla qué sucede si se producen nuevos empates entre las mismas candidaturas durante el reparto: los siguientes se resolverán de forma alternativa. Si, por ejemplo, hay una circunscripción en la que deben distribuirse tres escaños y dos partidos consiguen exactamente 30.000 votos cada uno, sin que existan otras candidaturas que intervengan en el reparto. Ambas formaciones tendrían derecho a un primer escaño, pero el tercero quedaría pendiente de adjudicación porque sus siguientes cocientes serían idénticos. En este supuesto, sería necesario recurrir al sorteo previsto en la legislación para decidir qué candidatura obtiene el último diputado.

Qué pasa si el empate se produce en las elecciones al Senado

El procedimiento es distinto cuando la igualdad de votos afecta a las elecciones al Senado, ya que esta Cámara usa un sistema de elección directa de candidatos y no el método D’Hondt. En este caso, resultan elegidos aquellos candidatos que reciben más votos individuales, hasta completar el número de senadores asignados a cada circunscripción.

Por lo que, un empate entre dos candidatos al Senado solo plantea un problema de adjudicación cuando afecta al último escaño disponible. Si ambos se encuentran entre los candidatos más votados y hay suficientes puestos, no afectaría a su elección.

¿Se revisan los votos antes de confirmar un empate electoral?

Aunque dos candidaturas pueden aparecer empatadas durante la noche electoral, esos resultados todavía tienen carácter provisional y deben someterse a las comprobaciones previstas legalmente. El escrutinio realizado en las mesas electorales permite conocer los primeros datos, pero posteriormente las Juntas Electorales Provinciales llevan a cabo el escrutinio general.

Durante este procedimiento, las juntas examinan las actas de las mesas electorales y pueden corregir errores materiales o aritméticos, conforme a las competencias establecidas en el artículo 106 de la LOREG.