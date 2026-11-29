Manuel Pimentel Málaga, 29 NOV 2026 - 06:00h.

Un grupo granadino de supermercados implanta en Málaga tres súpers con un modelo de precios que se van modificando en función del día de la semana, la hora y los hábitos de compra de sus clientes

En cuestión de minutos puede cambiarse a distancia el importe de todos los productos de una tienda completa

Compartir







Que el precio de un billete de avión o la noche de hotel cambie en función del día o la hora a la que lo compremos es algo a lo que los consumidores llevan años acostumbrados. Pero este modelo de precios dinámicos ya está llegando también a los supermercados españoles, en los que comprar alimentos, bebidas, artículos de higiene y todo tipo productos de consumo puede costar más caro en función del día y la hora a la que hagamos la compra.

Hasta ahora, es habitual encontrarse en el súper con una rebaja en los productos que se encuentran con fecha de caducidad próxima, o alimentos perecederos por ejemplo, un sábado a última hora por la tarde. Así, las tiendas bajan los precios para venderlos antes de tener que tirarlos. Pero la tecnología ya permite poder cambiar todos los precios de los artículos de una tienda entera en cuestión de minutos y a distancia.

La idea ya ha llegado a Málaga, donde tres supermercados gestionados por una cadena granadina se han convertido en los primeros de la provincia en implantar este modelo. Así, es posible que un litro de leche o una docena de huevos cuesten más caros justo a la hora que vayamos a comprar, o que bajen de nuevo su precio a los pocos minutos de pasar por caja. O que acercarse a última hora de un sábado antes de un partido a comprar unas pizzas y patatas fritas resulte más caro que comprar esos mismos productos un miércoles por la mañana.

Siete tarifas diferentes

La empresa trabaja con hasta siete tarifas diferentes por marca que se van modificando en función del día de la semana, la hora y los hábitos de compra de sus clientes. Así, los precios se modulan en función de la oferta y la demanda que se ve modificada, por ejemplo, cuando hay un mercadillo, la llegada del fin de semana o la apertura durante un día festivo.

PUEDE INTERESARTE La nueva forma de comprar durante las rebajas del Black Friday: la IA compara cientos de productos y precios en segundos

Estos supermercados analizan los hábitos de compra de los consumidores y con estos datos, diseñan el calendario de precios.

Fuentes de la compañía aseguran que la mejora del margen que les ofrece este sistema les permitirá invertir en las tiendas y dedicar más recursos a la plantilla. También aseguran que no ha provocado rechazo entre sus clientes, aunque en las redes, la polémica está servida. La idea surgió de Japón, donde en algunos comercios cambian incluso los productos que exponen en las estanterías según la hora.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Etiquetas electrónicas

Para que el sistema funcione, en lugar de imprimir los precios de los productos en uin papel intercambiale a mano, se emplean etiquetas electrónicas de estanterías. Son unas pequeñas pantallas inalambráicas que reciben los importes desde la central. De esta forma, el personal se ahorra ir por los pasillos cambiando carteles y se reducen los errores al escribir los precios a mano. Estas etiquetas electrónicas también se pueden utilizar para poner una oferta puntual y hacer que el precio del estante coincida con el de caja.

Otras cadenas estudian si les compensa variar los precios, ya que se debe realizar una inversión para implantar el sistema de etiquetas electr´pnicas. Además, muchos productos básicos dejan tan poco margen que apenas compensa retocarlos en función de la demanda. Otro problema que se plantean está en la reacción de los compradores si les cuesta prever cuánto van a pagar. Por ahora, ninguna gran cadena nacional ha anunciado que vaya a extender el sistema de forma generalizada.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Lo que sí hay es cadenas de supermercados que cobran precios distintos según la zona, ya que depende no solo de la demanda sino también de la competencia. Lo que también realizan son estudios de hábitos de compra para estimar cuánta mercancía pedir y organizar el trabajo en función de las previsiones.

Más díficil calcular cuánto costará la compra

Los comercios pueden fijar libremente sus precios, pero deben indicar de forma clara el importe final con los impuestos incluidos y, cuando corresponda, el precio por kilo o litro. Si en caja aparece una cifra distinta de la que figura en la estantería, el cliente puede exigir que se le cobre el precio anunciado. Si la tienda no resuelve la diferencia, puede fotografiar la etiqueta, guardar el tique y pedir una hoja de reclamaciones.

En el caso de estos tres supermercados de Málaga, la empresa se fija en los hábitos del público que suele comprar a distintas horas. En las compras a distancia, los comercios tienen obligaciones específicas de información cuando usan datos individuales para fijar el precio de forma automática.

Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), elegir bien el supermercado permite ahorrar una media de 1.310 euros al año, según un estudio de este 2026. La organización advierte de que los cambios de precio a lo largo del día pueden complicar esa comparación y hacer más difícil calcular de antemano cuánto costará la compra.