“Esa gente colindaba con la finca de él. Eran fincas pequeñas que colindaban con la finca de él”, señaló el exparamilitar condenado, quien añadió que “luego se supo que estas personas no eran milicianas de la guerrilla , sino que no quisieron venderle las tierras a ‘Lucho’ Herrera”, según reza la sentencia de la jueza.

El exciclista colombiano niega todas las acusaciones: “Jamás he pertenecido a organizaciones criminales ni he pretendido causar daño a persona alguna. Mi vida la he dedicado al deporte y, tras mi retiro del ciclismo profesional, a trabajar de forma honesta”, ha dicho a través de un comunicado.